Mas acusa a la Fiscalía de un "montaje escandaloso" con la operación del 3%

La nueva fase del llamado caso 3% sobre supuesta financiación ilegal de CDC se centra ahora principalmente en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa del convergente Xavier Trias en el gobierno de la ciudad, por lo que fueron detenidos su ex concejal Antoni Vives y el ex gerente municipal Constantí Serrallonga, ahora presidente de Fira de Barcelona.

La Guardia Civil analiza los correos electrónicos y documentos incautados en la operación del caso 3% en vísperas del juicio por el 9-N, una coincidencia tras la que el ex presidente catalán Artur Mas ve un "montaje escandaloso" de la Fiscalía para "hacer daño".

Pujol ve "fácil" que Junqueras sea el 'president'

El ex president Jordi Pujol considera que ERC se aprovecha de la debilidad del PDeCAT y "es fácil que el presidente de Cataluña sea Junqueras", según una conversación privada pero grabada en un encuentro con jóvenes en un restaurante de Barcelona, que reveló ayer La Vanguardia. "Vamos a ver. Si las cosas se desmejoran un poco por parte del PDeCat y todo esto, es fácil que el presidente sea Junqueras. Con una alianza no sé con quién. Él sólo, tampoco; supongo que con una alianza con el PDeCat ¡Supongo!", argumenta Pujol. Considera que CDC no debió cambiarse el nombre. "Volkswagen -agregó Pujol- vuelve a ser el primer productor mundial de coches y hace un año apareció por todas partes como una pandilla de caraduras",