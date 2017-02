Mas acusa al Estado de alentar con mentiras la intervención en Cataluña

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas acusó ayer a "determinados estamentos del Estado español" de intentar presentar la situación en Cataluña como algo que tiende a la violencia y lo hacen, dijo, para crear "un marco mental" que justifique la intervención del Estado.

En declaraciones a los medios previas a una conferencia sobre Cataluña en la Universidad Autónoma de Madrid, Mas comentó que, afortunadamente, habrá una comisión de investigación en el Congreso que "sacará a la luz" que determinados estamentos del Gobierno y del Estado estaban "compinchados en una guerra sucia cometiendo ilegalidades" con el único propósito de perseguir la soberanía catalana.

Algunos desean que Ejército entre por la Diagonal de Barcelona, pero eso no ocurrirá"

Mas, que llegó a la Universidad Autónoma acompañado del portavoz de PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, insistió en que el Gobierno de Mariano Rajoy está preparando el "caldo de cultivo" en Cataluña para poder intervenir y aquí, dijo, "mienten" porque el soberanismo catalán se ha expresado con un tono cívico y absolutamente pacífico.

"Si algo tiene este proceso soberanista -subrayó- es que aspira a la libertad que coarta continuamente el Estado español con sus amenazas y su guerra sucia". "Una guerra sucia que yo he padecido directamente", puntualizó.

El líder del PPC, Xavier García Albiol, aseguró, por su parte, que "algunos (en el independentismo) están deseando que el Ejército entre por la avenida Diagonal de Barcelona a tomar las instituciones", pero dejó claro que eso "no ocurrirá", si bien el Gobierno no permitirá un referéndum "ni en 2017 ni en 2025". En la misma línea, la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, dijo que sólo contempla la posibilidad de suspender el referéndum si hubiera "uso de la fuerza militar" en contra, mientras que el presidente catalán, Carles Puigdemont, pidió "no dejarse llevar por las provocaciones, que las habrá".