Una falsa alarma provoca el desalojo de la Sagrada Familia

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que la alarma desatada entorno a la Sagrada Familia ha sido falsa, tras inspeccionar una furgoneta sospechosa estacionada en el entorno. "Los TEDAX han finalizado las comprobaciones en el entorno de la Sagrada Familia y se trata de una falsa alarma. La situación se está normalizando", han informado en su cuenta oficial de Twitter.

Horas antes, los Mossos publicaron el siguiente mensaje en Twitter: "En el marco del operativo antiterrorista hacemos comprobaciones en el entorno de la Sagrada Familia. Hemos acordonado la zona. Seguid indicaciones agentes".

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família