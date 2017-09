El alcalde de Mollerusa se niega a declarar ante la Fiscalía por el referéndum

El alcalde de Mollerussa (Lérida) y diputado en el Parlament, Carles Solsona, se ha negado a declarar este martes como investigado ante la Fiscalía Superior de Cataluña por dar apoyo al referéndum convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y no ha firmado el acta de la citación judicial.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Fiscalía Superior, Solsona ha lamentado que los fiscales no le hayan dejado explicar el porqué de su negativa a declarar: "En la comparecencia quedará que no he querido declarar cuando he intentado explicar por qué no quería hacerlo".

Ha sostenido que para él el fiscal se extralimita en sus competencia por citarle como investigado.

"Solo me han preguntado mis datos personales y si quería declarar, nada más", ha dicho ante las decenas de medios presentes, y ha considerado que la Fiscalía es un órgano politizado.

Preguntado por si tiene medio a lo que le pueda pasar, ha remarcado que lo que le pase a él no es importante: "Las consecuencias que haya serán las consecuencias que habrá".

Al finalizar las declaraciones con los medios, un centenar de personas que se habían concentrado ante la Fiscalía para darle apoyo --entre ellos la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y diputados-- le han aplaudido y han entonado el cántico 'Votarem!'.