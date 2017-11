La alcaldesa de Hospitalet: "Se garantizó a Puigdemont que no habría 155 si convocaba elecciones"

La alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y miembro de la ejecutiva del PSOE, Núria Marín, ha asegurado este viernes que al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se le garantizó que, si convocaba elecciones autonómicas, no se aplicaría el artículo 155 de la Constitución.

"No se habría aprobado por parte del Senado. Estaba pactado. Era un compromiso que se hizo llegar al presidente de Cataluña", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio en la que ha relatado que ella intentó mediar entre Puigdemont y el Gobierno central junto con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Marín se ha mostrado contraria a la aplicación del 155 pero lo ha justificado porque "ha habido una cuestión previa que es la declaración de independencia" que aprobó el Parlamento catalán.

"Si ha habido alguien que ha luchado contra el 155 han sido los socialistas y Miquel Iceta, que han luchado hasta el último segundo para que no se activara", y ha celebrado que el Gobierno haya restringido su aplicación al cese del Gobierno catalán, la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones.

La líder socialista ha pedido a las formaciones que concurren en los comicios del 21 de diciembre que expliquen qué solución plantean para la situación política catalana porque "la posición del PP y Cs de no hacer absolutamente nada es un error y no se puede ofrecer a los ciudadanos de Cataluña una no solución".

También ha criticado la vía planteada por el soberanismo y ha rechazado consultar a los catalanes sobre la independencia: "Con un referéndum no solucionamos el tema. Hacer un referéndum es hacer un referéndum, pero no soluciona el problema".

Ha apostado por que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, lidere un Gobierno "con los apoyos que hagan falta", y ha advertido de que la presencia de Units per Avançar en la lista de los socialistas no les garantiza un puesto en un hipotético Ejecutivo catalán.

"Formar parte de una lista no significa ser conseller", aunque ha puntualizado que desconoce si se ha llegado a un acuerdo sobre la cuestión con Ramón Espadaler y el resto de democristianos que se han sumado a la candidatura.