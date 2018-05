Una alumna: "El trato de favor es una vergüenza. No era un máster regalado"

Una de las alumnas que cursó hace ocho años el máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha afirmado que es "una vergüenza" el trato de favor que habrían recibido Cristina Cifuentes y otros alumnos para obtener el título, manifestando que los once estudiantes que siempre asistían a las clases echaron muchas horas en el mismo.

"No era un máster regalado". Así lo ha manifestado una de los cinco estudiantes que han testificado ante la juez Carmen Rodríguez-Medel en la causa en la que se investigan a tres profesores de la universidad madrileña, entre ellos el que fuera el director Enrique Álvarez Conde, y una funcionaria por un presunto delito de falsedad documental en las actas de convalidación de notas.

En los pasillos de los juzgados, la alumna ha especificado que la jueza le ha preguntado sobre las clases y horarios del máster, del que acaba de enterarse que también supuestamente cursó la expresidenta madrileña.

"No la vi en las clases", ha señalado a los periodistas, a quienes ha querido destacar que el curso era presencial y que se pasaban "muchas horas". De hecho, exigía un total de 600 horas lectivas.

En unas manifestaciones, Cifuentes admitió que a ella se la dispensó de acudir a las clases y a los exámenes, ya que pactó tener tutorías porque según ella existía esa opción en el curso.

"No tenía ni idea del asunto. Me enteré cuando me citaron. Es una vergüenza", ha aseverado la estudiante, que cursó el título para complementar su formación en Derecho. Además, ha señalado que recuerda que los profesores eran "muy buenos", si bien ha dicho que no recordaba la cara de Álvarez Conde, que sí aparecía en sus apuntes.

Según ha dicho, los cinco alumnos llamados a comparecer este lunes como testigos sí acudieron a las clases. "Solo íbamos unos 11, y había 20 matriculados", ha dicho la estudiante en los pasillos.

El próximo 6 de junio, declararan también como testigos los alumnos que supuestamente se beneficiaron del aprobado general, como Cifuentes, sin acudir a las clases. Las actas de convalidación demostrarían que al menos diez más obtuvieron un trato de favor respecto a los que sí asistieron. ACTAS DE CONVALIDACIÓN

Por otro lado, el director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha aportado esta mañana a la jueza Carmen Rodríguez-Medel las tres actas de convalidación de notas con cinco firmas falsificadas del polémico máster de Cristina Cifuentes que demuestran que aparte de la exdirigente madrileña hubo diez alumnos más que se beneficiaron del aprobado general del máster.

La declaración en calidad de testigo tiene lugar después de que el pasado viernes la instructora del caso acordara imputar a Cifuentes por un delito de cohecho y falsedad documental.

Lo hizo después de escuchar el testimonio de las profesoras que supuestamente integraban el tribunal que evaluó su Trabajo de Fin de Máster (TFM), un tribunal que nunca existió.

Tras comparecer durante una media hora, el periodista ha querido agradecer que la jueza haya sido "muy respetuosa" al manifestarle al inicio que se iba a respetar su secreto profesional al no preguntarle sobre sus fuentes en relación a las informaciones publicadas por el asunto del máster, dado que fue el diario que dio la exclusiva sobre el tema.

El escándalo del máster unido a la publicación de un vídeo en el que aparecía presuntamente hurtando unas cremas propiciaron la dimisión de Cifuentes de todos sus cargos políticos. Tras ello, pidió a la universidad poder recuperar su plaza de funcionaria.

Sobre el asunto, se le ha preguntado en relación a las tres actas con cinco firmas falsificadas que demuestran que hay diez personas que aparecen en las mismas. "Muchos alumnos no solo Cifuentes tuvieron un trato VIP", ha destacado.

En este sentido, le han inquirido acerca de la relación de los alumnos con el PP o el Gobierno o bien con el Instituto de Derecho Público, que dirigía Enrique Álvarez Conde. Éste último comparecerá en calidad de investigado. "Álvarez Conde es el nexo común que hila a la gran mayoría de los alumnos", ha agregado.