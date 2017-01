Los anticapitalistas censuran la "disputa de sillones" en Podemos

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos y representante de la corriente Anticapitalistas, hizo ayer un llamamiento a "desdramatizar la vida política interna" del partido morado y acabar con las "disputas de poder" porque lo único que están consiguiendo con ello es "dar una imagen que está generando desafección y desilusión" entre los cinco millones de españoles que los votaron en las últimas elecciones generales y entre sus militantes.

"Me da igual si Pablo (Iglesias) e Íñigo (Errejón) se llevan bien o mal. Eso no es lo importante", lamentó al ser preguntado sobre la discusión que han protagonizado los últimos días los sectores liderados por los dos máximos dirigentes del partido. "El culebrón interno tiene que acabar para verdaderamente ser un relato colectivo de debate político", reclamó Urbán, quien también es uno de los impulsores del equipo Podemos en Movimiento que los anticapitalistas han lanzado junto con otros grupos para defender sus tesis en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre que el partido morado celebrará en febrero.

Según el eurodiputado, la última disputa entre pablistas y errejonistas es propia de un "patio de colegio". Eso sí, asegura que la responsabilidad no sólo recae en esos dos sectores sino también en los que, aunque no han "entrado en la pelea", no han sabido "poner cordura y una cierta moderación, no en el debate sino en las formas".

"Lo que me preocupa es que la disputa es por sillones, cargos y por el poder. No, la disputa tiene que ser política. El problema es que la gente no entiende el debate que estamos teniendo porque no lo entendemos ni nosotros mismos", criticó Urbán, quien pidió a sus compañeros un esfuerzo para hacer que las "cosas sean sencillas" y "la gente pueda incorporarse a los debates". La manera de "simplificar" ese debate es, a su juicio, llevarlo a las cuestiones que todo el mundo comprende: "Tenemos que volver a hablar de desahucios, de rescates bancarios, de deuda ilegítima, de derechos humanos, de renta básica y de cómo somos la principal fuerza de oposición a un Gobierno tripartito de recortes del PP y sus socios de Ciudadanos y PSOE".

"Eso es lo verdaderamente importante", enfatizó, al tiempo que señaló que, por tanto, no le preocupa que "las dos partes hagan las paces o las deje de hacer", sino "cuáles son las diferencias políticas" que existen entre las sensibilidades que existen en Podemos y cómo pueden llegar a acuerdos políticos. "Metamos política en el debate y resolvamos en torno al debate. Eso no significa que tengamos que ser amigos o dejar de serlo. No va por ahí, va de ser útiles", reivindicó.