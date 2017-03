Mas no se arrepiente "de nada" y recurrirá hasta a Europa

El ex presidente catalán Artur Mas ha afirmado este lunes que recibe la sentencia condenatoria por el 9-N con "plena serenidad y disconformidad", ha avanzado que la recurrirá hasta "las últimas instancias europeas" tras pasar por el Supremo, aunque "no se arrepiente de nada" y volvería a organizar el 9-N.

Mas ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PDeCAT junto con las otras dos condenadas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau; el presidente catalán, Carles Puigdemont, el portavoz en el Congreso, Francesc Homs, y otros dirigentes del partido, todos ellos con una chapa en la solapa con el lema "Ho tornaria a fer" (Lo volvería a hacer).

El ex presidente catalán ha afirmado que en el Estado "se persigue y combate por tierra, mar y aire a la gente por sus ideas", y ha denunciado que "la ley no es igual para todos" porque, a su juicio, el Gobierno ha desobedecido sentencias del Tribunal Constitucional y no ha sido condenado. En esta línea, el líder del PDeCAT ha denunciado que el Gobierno central se ha pasado "por el forro" sentencias del Constitucional y "ni los han llamado".

Al lado de una urna de cartón como las que se utilizaron para el 9-N, Mas ha denunciado que el Estado tiene una "democracia amputada", por lo que ha dejado claro que el recorrido judicial no acabará en el Supremo, "sino en Estrasburgo, en el corazón de Europa", ya que acudirán hasta "las últimas instancias europeas".

Mas ha hecho una comparación entre las posibilidades de repetir un referéndum en Escocia y el caso catalán, y ha incidido en la "brutal" diferencia entre "una democracia de calidad -la del Reino Unido- y la democracia de segundo orden -la española-". El ex presidente catalán ha pedido "firmeza y determinación" a los soberanistas y ha afirmado que, pese a tener una condena que aún no es firme, no están "de rodillas" sino "de pie" ante el Estado. "Volveríamos a hacer exactamente lo que hicimos, no nos arrepentimos absolutamente de nada, somos demócratas", ha expresado Mas, que ha subrayado que su deber era "escuchar a la gente" y "obedecer el mandato del pueblo" a favor de una consulta soberanista.

Ha afirmado que recoge la sentencia "con plena serenidad y disconformidad", porque es un fallo que "no tocaba" y que está "cogido con fórceps". Mas, que ha seguido la lectura del fallo desde la sede del PDeCAT, ha agradecido las muestras que de apoyo que ha recibido él y el resto de procesados.

Por su parte, Ortega ha afirmado que no se siente "condenada" y ha añadido que lo que le preocuparía es que el pueblo de Cataluña la condenara. Rigau ha recalcado que, pese a que se haya reducido la pena inicial, sigue siendo "grave" que los inhabiliten a los tres por "dar cumplimiento" al mandato del pueblo de Cataluña, pero ha celebrado que hasta el momento y en los próximos pasos no estén "solos".