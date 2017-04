Dos aspirantes en la carrera sucesoria de Aguirre

El tercer adiós de Esperanza Aguirre, esta vez con su dimisión como portavoz y concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha abierto la carrera por su sucesión entre sus números dos y tres, Íñigo Henríquez de Luna y José Luis Martínez Almeida, respectivamente.

Ambos hicieron ayer pública en el Palacio de Cibeles su intención de ocupar la portavocía del PP en el consistorio madrileño al tiempo que reivindicaban la figura de Aguirre, de quien destacaron su "honradez" y el legado que dejará en la Comunidad de Madrid, una región que "cambió para bien", según Martínez Almeida.

Un reconocimiento compartido en toda la bancada del PP, cuyos ediles se pusieron en pie para aplaudir la primera intervención del grupo en el Pleno municipal, a cargo de Isabel Rosell.

Los populares alabaron la asunción de responsabilidades y la renuncia de Aguirre tras el encarcelamiento de su sucesor al frente de la Presidencia regional, Ignacio González, por su implicación en el caso Lezo.

"No creo que haya sucesores naturales", indicó Martínez Almeida en referencia a Henríquez de Luna, considerado la mano derecha de la ex portavoz en su última etapa. "Uno no se lanza a una piscina sin agua así por así", señaló sobre sus posibilidades de ocupar el cargo.

Por su parte, Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto en Madrid, se reivindicó como un "hombre de partido" y defendió que son las direcciones del PP tanto regional como nacional las que tomarán la decisión junto al grupo municipal. '