La ausencia que empañó el homenaje a la Transición

La polvareda se ha levantado y por primera vez ni el Rey emérito ni ninguna persona próxima han desmentido las noticias que apuntaban que don Juan Carlos se sentía profundamente dolido por no ser invitado a la conmemoración de las elecciones del 15 de junio de 1977, la fecha que marcó el inicio de la democracia española y el inicio de la Transición. No podían desmentirlas porque eran ciertas, y así lo transmitían personas que habían hablado con don Juan Carlos y que daban a entender que quería que se supiera que se sentía herido por no contar con él.

El prestigioso periodista Raúl del Pozo pidió a un amigo que conoce bien al Rey que le preguntara si se sentía como un Napoleón no invitado a conmemorar la batalla de Austerlitz y la respuesta fue concisa pero elocuente: "Sí, desde luego". Explican quienes han hablado con don Juan Carlos que su malestar era evidente aunque se ha apaciguado estos días, y deducen que ha mantenido una conversación con don Felipe, con quien las relaciones son sinceras y excelentes, sin sombra de recelos mutuos. Aseguran quienes hablan con el Rey emérito que le han preocupado los comentarios que hacían responsable a don Felipe de no tomar iniciativas para que su padre acudiera al acto de las Cortes y recibiera el merecido homenaje que iba a provocar su presencia en forma de aplauso de los asistentes al entrar en el hemiciclo. Igual que cuentan que don Juan Carlos se siente desagraviado por el hecho de que voces muy distintas hayan puesto en valor su papel protagonista en la Transición.

el cordón sanitario

El rey Juan Carlos -no le gusta el término emérito- se encontraba en Madrid el pasado miércoles, aunque últimamente pasa temporadas en Sanxenxo, en Galicia, donde se entrena desde hace semanas para competir en una regata de septiembre, y que será su vuelta al timón después de varios años apartado de la vela. Estaba en Madrid y con una nota apuntada en su agenda en la página del 28 de junio: conmemoración del 15-J. Congreso de los Diputados. Estaba convencido de que sería invitado. Al pasar los días, Alfonso Sanz Portolés, ex secretario general de la Casa de S. M. el Rey antes de la abdicación de don Juan Carlos, y hoy adscrito a su servicio, se puso en contacto con el Congreso, donde lo informaron de que, como es habitual, la organización de todos los actos con asistencia de los Reyes depende de la Casa Real, o al menos lo supervisa.

En estos tres últimos años, don Juan Carlos no ha participado en algunos actos en los que se esperaba su presencia, y en la rumorología se apuntaba a que la reina Letizia, por una parte, y el jefe de la Casa de S. M. el Rey, Jaime Alfonsín, por otra, tomaban precauciones excesivas por sus apariciones; una especie de "cordón sanitario", como si pretendieran que no afectara a la idea del rey Felipe de representar una monarquía renovada y acorde a tiempos políticos y sociales muy diferentes a la España del 75, cuando su padre fue proclamado Rey. Ello sin contar con la intención de que se visualizara que Felipe VI marcaba distancias con familiares muy cuestionados por su comportamiento público.

Es cierto que don Felipe tomó decisiones drásticas respecto a la infanta Cristina, con gran pesar porque mantenía una estrechísima relación con ella y con su marido; pero en ningún caso se puede hacer un paralelismo entre doña Cristina y don Juan Carlos, por mucho que el anterior Monarca haya tenido en los últimos años un par de episodios reprochables que afectaron a su imagen. Y por los que pidió perdón, algo muy poco habitual en personajes públicos. Sin embargo, a pesar de la rumorología, las relaciones entre padre e hijo son muy estrechas y lo demuestran no sólo las palabras que en público y en privado -las que valen- se dedican mutuamente, también los gestos. Don Juan Carlos ha representado a su hijo en un buen número de actos importantes estos años y ha repetido hasta la saciedad que siempre está a disposición de Felipe VI para lo que tenga a bien encargarle.

razones inconsistentes

Cuando se informó a Portolés de que era la Casa Real quien organizaba el acto del pasado miércoles, don Juan Carlos encargó a su ex jefe de la Casa, Fernando Almansa, que tanteara el terreno, ya que mantiene muy buenas relaciones con el actual equipo de La Zarzuela. Y la respuesta fue que todo lo relacionado con ese acto dependía del Congreso. Era ya evidente que no querían contar con él.

El mismo día 28 a varios asistentes les sorprendió la ausencia y algunos periodistas se dirigieron al portavoz de las Casa Real: don Juan Carlos había advertido tras su abdicación que no quería restar protagonismo a don Felipe y ni siquiera había asistido a su proclamación. Las explicaciones no convencieron: efectivamente no quiso restar protagonismo a su hijo en el día más importante de su vida, pero ahora se conmemoraba un hecho histórico diseñado, promovido y capitaneado por don Juan Carlos, que además había expresado a través de persona interpuesta su deseo de acudir. Nueva justificación: si el acto se hubiera celebrado en otra sala del Congreso, habría tenido un lugar marcado por el protocolo, pero en el hemiciclo no era lógica la presencia de dos reyes. Tampoco convenció: el protocolo se adapta a las circunstancias, siempre, y en el hemiciclo existe una tribuna de honor o tribuna real, adecuada para acoger a miembros de la Familia Real.

La polémica estaba servida, con malas consecuencias. El importante discurso del rey Felipe no ha tenido el eco que merecía, apenas se ha hecho referencia al mensaje que mandó a los independentistas catalanes sin nombrarlos. Y, lo que es peor, han vuelto al primer plano las especulaciones sobre la insistencia de la doña Letizia y Jaime Alfonsín de intentar aislar a don Juan Carlos de la vida institucional, pese a que esas especulaciones se habían apaciguado, entre otras razones porque se advertía un claro acercamiento entre la Reina y don Juan Carlos que satisfacía a quienes seguían con preocupación su distanciamiento.