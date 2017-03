La avasalladora, el seductor y la persona muy sólida

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha insistido este martes en que será neutral en las primarias del PSOE y ha dedicado elogios tanto a la presidenta andaluza, Susana Díaz, como al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez y al exlehendakari Patxi López: "Susana es avasalladora, tiene una fuerza... Pedro es un seductor, Patxi es una persona muy sólida".

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, ha dejado claro que él aprecia a los tres, y con los tres tiene buena relación. También ha negado estar más lejos de Díaz y ha destacado de ella su ambición. "Para algunos la ambición tiene una connotación negativa, para mí no, un político sin ambición no me sirve", ha remarcado.

Iceta ha subrayado que no tomará partido públicamente por ninguno de los tres, "por respeto a las primarias, que son para los militantes" y para que el PSC no se convierta en una "ficha de cambio" en el proceso de primarias.

Por otro lado, el líder del PSC se ha mostrado convencido de que "la única manera de salir del callejón sin salida" del proceso independentista catalán son unas nuevas elecciones. Sobre las perspectivas electorales del PSC, cree que se ha visto afectado por los mismos problemas que toda la socialdemocracia europea, pero también por la polarización independentista.

"Cuando haya mucha gente que se convenza de que el camino unilateral es ilegal y no lleva a ninguna parte y de que el inmovilismo tampoco es solución el PSC volverá a crecer y yo no se si volverá a ser lo que fue, ya me gustaría", ha admitido.