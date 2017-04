Los tres precandidatos del PSOE coinciden en el homenaje a Carme Chacón

Los tres aspirantes a las primarias del PSOE, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, han coincidido esta tarde con motivo del acto de homenaje a la fallecida ex ministra de Defensa y ex dirigente socialista Carme Chacón, en un gran acto en la Fira de Barcelona que ha reunido a multitud de personalidades.

Los tres precandidatos han sido algunos de los principales asistentes a un acto que ha reunido a multitud de dirigentes socialistas, así como personalidades de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil y el mundo académico, cultural y jurídico.

Ha sido la primera vez que los tres precandidatos han coincidido en tierras catalanas desde que se inició la disputa por el liderazgo del PSOE, aunque en este caso no se trata de unas visita en el marco de dicho proceso de primarias, sino que han puesto un paréntesis en la campaña para acudir al evento en Barcelona.

De hecho, ni siquiera ha habido una foto conjunta ni un saludo entre ellos, ya que Sánchez, recibido con una gran ovación de los asistentes, se encontraba sentado en una esquina de la fila de personalidades junto al ex líder del PSC Pere Navarro, mientras que Díaz ha estado situada en el centro junto a los presidentes autonómicos Ximo Puig y Francina Armengol, al tiempo que López se ha sentado en la esquina contraria en la zona de diputados.

Otras personalidades han sido el líder del PSC, Miquel Iceta, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, las ex ministras Leire Pajín, Ángeles González-Sinde, Celestino Corbacho o Narcís Serra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el ex presidente catalán José Montilla o los ex alcaldes barceloneses Jordi Hereu y Xavier Trias.

También la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; los consellers de la Generalitat Neus Munté, Toni Comín o Jordi Jané; el ex líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida; el líder de UGT, Josep Maria Álvarez; Germán Rodríguez, hombre de confianza de Chacón; y el ex secretario de Organización del PSC y diputado José Zaragoza.

Además, la líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet; las alcaldesas y alcaldes Núria Marín, Núria Parlon, Antoni Poveda, Antonio Balmon, Àngel Ros o Josep Fèlix Ballesteros, entre muchos otros.

Ha habido una amplia asistencia también de familiares y amigos de Chacón, casi un centenar y medio de personas, entre ellas los padres de la ex ministra, Baltasar y Esther, y su hermana Mireia junto a su marido.

Dirigentes socialistas como el portavoz de la gestora Mario Jiménez, César Luena, Jaume Collboni, Joan Rangel; el cantautor Joan Manuel Serrat; el periodista Xavier Sardà, conductor del acto; el escritor y cineasta David Trueba han asistido asimismo al acto, que ha reunido a un millar de personas.

Y dirigentes de otros partidos, como la ex presidenta del PP Catalán, Alícia Sánchez-Camacho; la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; el líder de ICV, David Cid; el líder de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell; el presidente de Junts pel Sí, Jordi Turull; la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal.

Posteriormente, se emitirán también vídeos de recuerdo de, entre otros, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández; la ex ministra Bibiana Aído; el ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell; o la presidenta chilena, Michelle Bachelet.