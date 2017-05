El caso Palau fractura a JxSí

Batet señaló que "no todo vale en política", y que no se debe hacer "seguidismo" de la Fiscalía que pactó con dos personas que "son delincuentes confesos", porque "creemos más al Govern que a la propia Fiscalía".

Gómez del Moral recordó que en 86 años de historia ERC no ha tenido ningún condenado por corrupción "y siempre ha estado comprometido en la lucha" contra las conductas corruptas, por lo que ahora desea "una república limpia que acabe con los trapicheos del autonomismo".

Desde la CUP, Benet Salellas pidió "no mezclar la guerra sucia del Estado contra el independentismo, con la guerra contra la corrupción". "Estamos hartos de tanta impunidad con la corrupción en este país", exclamó antes de pedirle al Govern "madurez" y que "adopte criterios políticos y no jurídicos" y "una conducta ejemplar" que ponga fin a la "ecuación de país+partido+negocios".

El presidente de CSQEP, Lluís Rabell, advirtió al Govern de que su decisión de no acusar a CDC "no es jurídica" sino "altamente política", ya que "pone en peligro" la posibilidad de resarcir el perjuicio causado con el expolio del Palau y deja en "entredicho" el papel del Ejecutivo de velar por las instituciones.

La disputa en torno al papel que la Generalitat debe ejercer en el caso Palau ha roto la unidad de voto de Junts pel Sí (JxSí) en el Parlament . A propuesta de la CUP y de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), la Cámara catalana aprobó ayer que la Generalitat se persone en la causa contra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por haberse apropiado de 6,6 millones donados por Ferrovial al Consorcio del Palau, del que forma parte la Generalitat. Aunque el martes los consellers de ERC acataron la decisión de sus socios y del president Carles Puigdemont de no pleitear contra CDC, los republicanos cambiaron de criterio y apoyaron la resolución mientras que los diputados del PDECat se abstuvieron.

El fiscal rebaja la petición de penas a Millet y Montull por incriminar a CDC

La Fiscalía ha rebajado sustancialmente la pena que solicita para los ex responsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y la hija de éste, Gemma, al aplicarles atenuantes por haber incriminado a CDC, a la vez que eleva a ocho años la que pide para el ex tesorero convergente Daniel Osàcar. En sus conclusiones definitivas, el fiscal ha reducido las penas de los principales acusados de la institución cultural, al reconocerles las atenuantes de disminución del daño y de confesión, por haber admitido en sus declaraciones ante el tribunal que el Palau hizo llegar a CDC comisiones del 4% de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública. De esa forma, Millet y Montull, que inicialmente afrontaban penas de 27 años y medio de cárcel, vieron ayer como el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled reducía su petición de condena a 14 años y nueve meses y a 10 años y diez meses, respectivamente. Por el contrario, el ministerio público ha optado por elevar hoy su petición de condena en medio año a los ex directivos de la constructora Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que ahora se exponen a cinco años.