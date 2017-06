La moción de censura de Podemos contra Cifuentes cae con los votos de PP y C's

Podemos ha perdido, como estaba previsto, la moción de censura presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en un debate marcado por la tensión y las múltiples intervenciones de los miembros del Gobierno del PP, lo que ha motivado las críticas de los grupos de la oposición.

La candidata alternativa a la presidencia, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha recibido solo el respaldo de su partido, mientras que el PP y Ciudadanos han votado en contra y el PSOE se ha abstenido. Esta moción tiene lugar cinco días antes de la que debatirá el 13 de junio el Congreso de los Diputados contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentada por Podemos y que tampoco saldrá adelante al no contar con la mayoría absoluta necesaria, aunque el PSOE todavía no ha definido el sentido de su voto.

La tensión ha sido notable especialmente al final del debate, cuando ha abandonado el pleno toda la bancada del PP, incluida Cifuentes, tras un rifirrafe protagonizado por el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, y el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar.

"Me ha acusado también de robar y mire, yo ya eso no. Si no retira eso, yo me retiro de este Pleno", ha dicho Ossorio.

Espinar se ha negado a hacerlo al decir, en alusión a la bancada del PP, que "todos son presuntamente inocentes pero aplaudían a los que robaban". En declaraciones a los medios, Cifuentes ha comentado que no van a "permitir" que acusen al "intachable" Ossorio de "ladrón" y ha criticado a Podemos por llevar "toda la mañana insultando y descalificando" al PP.

Finalmente, ha rehusado participar en el debate al considerar que ante este "nivel de fango" a Podemos no le iba a interesar lo que tenga que decir, aunque ha revelado que tenía previsto hacerlo en dos ocasiones.

En su lugar, han intervenido todos los consejeros, en primer lugar el portavoz del Ejecutivo madrileño, Ángel Garrido, que ha denunciado el "uso fraudulento" de las instituciones por parte de Podemos con la moción de censura, a su juicio un "ensayo general de la gran representación teatral" que tendrá lugar con la de Rajoy.

Garrido y el resto de consejeros han subido al estrado tras pedir la palabra a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, con el argumento de que artículo 113.6 del reglamento permite a los miembros del Consejo de Gobierno participar en los debates "siempre que lo soliciten".

Esto ha llevado a los miembros de la oposición de la Mesa de la Asamblea de Madrid a abandonar durante unos minutos el pleno y criticar el "filibusterismo" parlamentario de Adrados.

A su juicio de la oposición, el artículo 113.6 no es de aplicación en un debate de una moción de censura, al sostener que esta iniciativa está regulada por otro capítulo del reglamento que no menciona la posibilidad de que intervengan los miembros del Gobierno.

Al debate, que se ha prolongado debido también a las solicitudes de intervención de varios diputados por alusiones, ha acudido como invitado el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Junto a él, han asistido otros dirigentes del partido como el secretario de Organización, Pablo Echenique; la portavoz en el Congreso; Irene Montero; y el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón.

En su intervención, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha sostenido que "cualquiera que forme parte" del PP queda "incapacitado para liderar cualquier tipo de regeneración política".

Una "reforma fiscal" que elimine la actual "amnistía" de "los ricos" y la elaboración de un "nuevo modelo productivo" han sido dos de los puntos más destacados del programa defendido por la diputada, que también ha hecho hincapié en frenar "la senda implacable de la descapitalización" de los servicios públicos.

El portavoz adjunto del PSOE-M en la Asamblea, José Manuel Franco, ha pedido al PP y a Cifuentes que "dejen de hacer daño" a la Comunidad y "dejen paso a otro gobierno", aunque ha aclarado que han decidido no apoyar la moción de censura de Podemos por tener un "objetivo partidista".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha indicado que para presentar una moción de censura hacen falta tres elementos de los que cree que carece Podemos: "apoyos", un "proyecto" y un programa "que se pueda cumplir".