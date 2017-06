La moción de censura de Podemos contra Cifuentes cae con los votos de PP y C's

Podemos perdió, como estaba previsto, la moción de censura presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en un debate marcado por la tensión y las múltiples intervenciones de los miembros del Gobierno del PP, lo que motivó las críticas de los grupos de la oposición.

La candidata alternativa a la presidencia, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, recibió solo el respaldo de su partido, mientras que el PP y Ciudadanos votaron en contra y el PSOE se abstenía.

Puede pasar a la historia como 'Cristina I, la loca de Madrid' si dice que no ha pasado nada"

Esta moción tuvo lugar cinco días antes de la que debatirá el 13 de junio el Congreso de los Diputados contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentada por Podemos y que tampoco saldrá adelante al no contar con la mayoría absoluta necesaria, aunque el PSOE todavía no ha definido el sentido de su voto.

La tensión fue notable especialmente al final del debate, cuando abandonó el pleno toda la bancada del PP, incluida Cifuentes, tras un rifirrafe protagonizado por el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, y el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar.

"Me ha acusado también de robar y mire, yo ya eso no. Si no retira eso, yo me retiro de este Pleno", dijo Ossorio.

Espinar se negó a hacerlo al decir, en alusión a la bancada del PP, que "todos son presuntamente inocentes pero aplaudían a los que robaban".

En declaraciones a los medios, Cifuentes comentó que no van a "permitir" que acusen al "intachable" Ossorio de "ladrón" y criticó a Podemos por llevar "toda la mañana insultando y descalificando" al PP.

Finalmente, rehusó participar en el debate al considerar que ante este "nivel de fango" a Podemos no le iba a interesar lo que tuviera que decir, aunque reveló que tenía previsto hacerlo en dos ocasiones.

En su lugar, intervinieron todos los consejeros, que subieron al estrado tras pedir la palabra a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, con el argumento de que el artículo 113.6 del reglamento permite a los miembros del Consejo de Gobierno participar en los debates "siempre que lo soliciten".

Esto llevó a los miembros de la oposición de la Mesa de la Asamblea a abandonar durante unos minutos el pleno y criticar el "filibusterismo" parlamentario de Adrados. A su juicio de la oposición, el artículo 113.6 no es de aplicación en un debate de una moción de censura.

El portavoz de Podemos en el debate de la moción de censura, Jacinto Morano, advirtió a Cifuentes de que podía pasar a la historia como Cristina I, la loca de Madrid si ante la prensa afirmara, al termino de la moción, que "no ha pasado nada". Morano reconoció que Cifuentes se iba a quedar "muy tranquila" con el resultado de la votación, pero recordó que el 4 de julio de 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, "el rey Jorge III escribió eses día: hoy no ha pasado nada relevante".

Ignacio Aguado (C's) indicó que para presentar una moción de censura hacen falta tres elementos de los que cree que carece Podemos: "apoyos", un "proyecto" y un programa "que se pueda cumplir".