El cese de un 'conseller' abre una herida en el 'Govern' por la consulta

El Govern empieza a dar síntomas de resquebrajamiento cuanto más se acerca la fecha prevista por la Generalitat para el referéndum del próximo 1 de octubre y ayer se abrió una brecha importante por las dudas sobre la consulta del conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que señaló que "el Estado tiene tanta fuerza que probablemente" no podrán votar, sino hacer "alguna cosa diferente que se puede parecer al 9-N", admitiendo que temía por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales, dijo en El Punt Avui.

Esa incertidumbre llevó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a destituir por la tarde a Baiget, por "pérdida de confianza" tras manifestar sus dudas sobre la consecución del referéndum de independencia. Esta decisión supone una crisis en el Govern en la parte final del procés y marca un punto de inflexión para el resto de miembros del Ejecutivo que en privado sí comentan sus incertidumbres.

El Estado tiene tanta fuerza que seguramente tengamos que hacer algo parecido al 9-N"

Puigdemont nombra en su lugar al actual titular de Cultura, Santi Vila, relevo que entrará hoy en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat.

Baiget (PDeCAT) expresó sus temores sobre la posibilidad de celebrar una consulta como tal y, además, destacó que "una parte del Govern", en la que él se incluye, no está "en el núcleo duro de las decisiones" del 1-O: "Y esto genera lo que genera", añadió. El ya ex conseller recalcó que no hay que "menospreciar" al Estado, que "tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum", ya que al "minuto uno" de aprobar la ley de referéndum llegará "la suspensión". "Irán (desde el Estado) tan en contra que quizás tendremos que hacer una cosa diferente, y alguna cosa diferente se puede parecer a un 9-N", remarcó. Para el conseller, lo "único" que podría diferenciar las dos consultas es que "en lugar de dos millones (como en 2014) vayan a votar cuatro millones de personas".

Ante las posibles acciones judiciales, Baiget afirmó que podría "aguantar tener que ir a prisión", pero no si "van contra el patrimonio", ya que afectaría a su familia, al tiempo que admite que siente "respeto" cuando firma un requerimiento judicial. Baiget, hombre próximo al ex president Artur Mas, declaró que Puigdemont es "mucho más explosivo" que su antecesor. Los reparos de Baiget añaden tensión al bloque soberanista, hasta el punto de que la CUP exigió su destitución, consumada horas después a pesar de que la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, defendió su compromiso "claro y sin ninguna fisura" con la hoja de ruta del Govern.

En plena crisis, Puigdemont se mantiene firme en su voluntad de celebrar el referéndum y dijo que no aceptaría ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional. "No lo acepto. Al día siguiente vendré a trabajar igual", avisó en una entrevista a una agencia italiana, en la que sostuvo que "ninguna acción" del Gobierno de Rajoy podrá parar su determinación.