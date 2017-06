Los 'comunes' llamarán a participar en la consulta aunque sea unilateral

El secretario de organización del nuevo partido Catalunya en Comú, Xavi Matilla, anunció ayer que los comunes harán campaña por la participación en el referéndum que el Govern planea, ya sea un referéndum con garantías o una consulta no vinculante.

En una entrevista, Matilla insiste en que estarán en cualquier movilización vinculada a la voluntad mayoritaria de ejercer el derecho a decidir, que considera inalienable: "No sólo estaremos, sino, en coherencia, llamaremos a la participación".

Con todo subraya que primero "hay que ver qué propone el Govern, y cómo concreta su hoja de ruta", y los comuns trabajan para conseguir un referéndum efectivo, al margen de que sea unilateral o no. "Si no es efectivo y se trata de una movilización que esté alineada con el derecho a decidir, será su decisión. Pero la efectividad o no, a quien corresponde trabajarla y hacerla real es al equipo de Govern", afirmó, para añadir a continuación que no comparte que el Govern se ponga fechas límite para realizar la consulta.