Los ex 'consellers' en Bélgica prevén que la justicia española reactive la orden de extradición

Los ex consellers Antoni Comín, Lluís Maria Puig y Meritxell Serret prevén que la justicia española reactive la orden de extradición contra ellos y el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la ex consellera Clara Ponsatí.

En una entrevista conjunta de El Punt Avui a los tres primeros este sábado, Comín ha dado "por seguro" que los tribunales reactivarán la petición de extradición porque, según les han explicado sus abogados, el juez tiene la obligación de perseguir a presuntos responsables de delitos en virtud del principio de legalidad.

El ex conseller de Salud ha considerado que "da vergüenza ver a un juez intentando construir artificialmente un delito" buscando una violencia que, según él, nunca se produjo.

Puig destaca que en los últimos cuatro meses no se han parado las movilizaciones independentistas y que el "pueblo de Cataluña demuestra cada día que está siguiendo al pie del cañón".

Comín también ha propuesto que uno de ellos forme parte del próximo Govern porque desde Bruselas pueden "mantener vivo el mandato del 1-O" aunque ha remarcado que para levantar el 155 hace falta la constitución del Ejecutivo catalán.

Serret ha especificado que, a la espera de un acuerdo de gobierno entre JxCat y ERC, su función en Bruselas puede ser de "acompañamiento político del relato a la hora de construir la República catalana" y su internacionalización.