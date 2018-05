La juez considera que Zaplana recibió 6,4 millones de Cotino

La titular del Juzgado de Instrucción número de 8 de Valencia, encargada de las investigaciones de la operación Erial, atribuye al ex presidente de la Generalitat y ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana hasta una decena de delitos, entre ellos asociación ilícita y grupo criminal. Asimismo, considera que el ex dirigente popular recibió comisiones por un montante de unos 6,4 millones de euros procedentes de empresas de la familia Cotino.

Zaplana ingresó el jueves en prisión sin fianza por cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, grupo criminal y delito fiscal. Estima además que puede tener fondos ocultos en Andorra, Uruguay y Paraguay.

En su auto, según el diario El Mundo, la magistrada se refiere a adjudicaciones a Sedesa -empresa de la familia Cotino- de parte de las ITV y del plan de Parques Eólicos de la Comunidad Valenciana aprobadas en la época de Zaplana al frente del Gobierno valenciano y por las que considera que el ex presidente recibió "sobornos en perjuicio de otras empresas concurrentes, generando con ello importantes beneficios", que cifra en 6,4 millones.

Añade, según el mismo diario, que el pago de las comisiones "se efectuó en el extranjero para retornar el dinero a España, encubriéndose el verdadero origen del mismo, que ha sido utilizado para la adquisición de bienes". La instructora vincula a Zaplana con un desvío de fondos realizado hace 12 años a través de una sociedad, e implica a tres más en el retorno del dinero supuestamente desviado.

Durante su comparecencia ante la juez el jueves, Eduardo Zaplana se acogió a su derecho a no declarar y únicamente habló su abogado. El fiscal anticorrupción pidió prisión provisional, comunicada y sin fianza al entender que existía riesgo de fuga y ocultación de documentos, así como patrimonio oculto en el extranjero, según ha podido saber Europa Press.

La defensa del ex alto cargo del PP, que había pedido previamente la libertad por la leucemia que sufre, se opuso y afirmó que no había ningún tipo de riesgo, aunque la jueza optó finalmente por imponer la medida solicitada por Fiscalía.

También han ingresado en prisión el ex directivo de Terra Mítica Joaquín Barceló y el asesor de Zaplana Francisco Grau, que fue el único de los siete detenidos puestos a disposición judicial que prestó declaración en la causa, que permanece secreta.

La juez dejó en libertad a los empresarios Vicente y José Cotino -sobrinos del ex presidente de Las Cortes y ex director general de la Policía, Juan Cotino, que está investigado policialmente en la causa--; a la mujer de Joaquín Barceló, Felisa López, y al ex jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.