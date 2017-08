Una corriente de la CUP ve al Rey "culpable del ataque" y llama a protestar contra él

La CUP elevó ayer un punto su desaire al rey Felipe. La corriente Poble Lliure de la formación independentista aseguró ayer que el monarca "es el culpable del ataque" terrorista en Barcelona y Cambrils, y llamó a protestar contra él si acude a la manifestación convocada para el próximo sábado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. En un comunicado, la corriente de la CUP achacó la responsabilidad de los atentados en Felipe VI por "los tratos económicos, armamentísticos y geopolíticos que propicia con países como Arabia Saudita y Catar, fuentes de financiación del Daesh". Por ello, considera que Felipe VI no debe ir a la manifestación de rechazo a los atentados del sábado en Barcelona: si finalmente asiste, considera que los asistentes "deben hacer explícito su rechazo y emprender acciones de protesta".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, pidió a la CUP no politizar la manifestación. Tras firmar en el libro de condolencias que ha abierto el consistorio barcelonés, Arrimadas dijo no estar sorprendida por el posicionamiento de la CUP ante la manifestación: "Todos conocemos a los socios del Govern", señaló la líder de la oposición en Cataluña, que no quiso entrar en "polémicas".

En Podemos tampoco se comparte la postura de la formación antisistema de no participar en la manifestación del próximo sábado. El portavoz en el Senado del partido morado, Ramón Espinar, admitió que él no es "una persona monárquica", pero insistió en que "son días para que el jefe de Estado se implique". No obstante, Espinar mostró sus discrepancias hacia "una política exterior que mantiene una retórica muy beligerante con el terrorismo yihadista pero tiene relaciones con gobiernos que lo amparan".