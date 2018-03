146 días de fuga

Fin a la fuga de Puigdemont. Pasaban ayer 19 minutos de las once de la mañana cuando la Policía alemana lo detuvo entre las localidades de Schuby y Jagel, en las inmediaciones de la autopista A7, en una gasolinera. Habían transcurrido 146 días desde que huyera de España. Éstas son algunas de las fechas clave de este período.

-30 de octubre de 2017: Puigdemont cuelga en Instagram una foto desde la Generalitat dando a entender que ha ido a trabajar pese a la destitución de todo su Govern. Por la tarde, sin embargo, se confirma que se ha desplazado a Bruselas el fin de semana con parte de su ex Ejecutivo. El fiscal general del Estado presenta una querella contra todo el destituido Ejecutivo catalán por delitos vinculados al plan secesionista.

-31 de octubre: Puigdemont explica que viajó a Bruselas para "poner de manifiesto el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la Justicia española". Parte de los medios de comunicación comunitarios califica de "circo" su tumultuosa rueda de prensa y las instituciones europeas le dan la espalda.

-2 de noviembre: Oriol Junqueras, ex número dos del Govern, y los otros ocho ex consellers que permanecieron en Cataluña quedan en prisión sin fianza tras acudir a declarar a la Audiencia Nacional en Madrid. La juez dicta una orden europea de captura contra Puigdemont y los cuatro miembros de su Gobierno que lo acompañan en Bruselas.

-5 de noviembre: Los cinco imputados se entregan a la Policía belga, que los deja en libertad vigilada hasta que se resuelva la orden de detención cursada por España.

-25 de noviembre: Se confirma que Puigdemont concurrirá a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña como cabeza de lista de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat).

-5 de diciembre: Comienza la campaña electoral. El Tribunal Supremo retira las órdenes de captura contra Puigdemont y los cuatro ex consejeros huidos. Cinco días antes había dejado ya en libertad provisional a todos los ex consejeros presos en Madrid, con excepción de Junqueras y el ex titular de Interior, Joaquim Forn.

-7 de diciembre: Decenas de miles de personas se manifiestan en Bruselas para reclamar la independencia de Cataluña y tratar de implicar a la UE en la crisis. El acto está organizado por las entidades civiles Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, cuyos presidentes siguen también detenidos.

-21 de diciembre: Ciudadanos gana las elecciones en Cataluña, pero las fuerzas soberanistas suman mayoría absoluta. JxCat supera inesperadamente a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido de Junqueras, lo que coloca a Puigdemont como favorito para liderar el nuevo Govern.

-22 de enero de 2018: Puigdemont se arriesga a ser detenido viajando a Copenhague para una conferencia, su primera salida de Bruselas, pero el juez del Supremo evita pedir su arresto. El ex president viajará las semanas siguientes también a Suiza y Finlandia en un intento por internacionalizar la crisis catalana.

-30 de enero: El presidente del Parlamento catalán suspende a última hora el pleno que pretendía investir a Puigdemont como presidente. Cede así a las advertencias de la Justicia, que ve ilegal una investidura a distancia del candidato.

-31 de enero: Se filtra un mensaje privado de Puigdemont a uno de los ex consejeros que lo acompañan en Bruselas dando por "acabado" el plan independentista. "Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí", dice sobre la suspensión de su investidura.

-23 de marzo: El Tribunal Supremo anuncia el procesamiento de 25 de los 28 investigados por el plan soberanista, que quedan así a un paso del juicio. Puigdemont y otros 12 son acusados de rebelión, delito castigado con hasta 30 años de cárcel. El juez reactiva además las órdenes europeas de detención contra seis que se encuentran fuera de España y dicta prisión preventiva incondicional para otros cinco.

-25 de marzo: La Policía alemana detiene a Puigdemont. Cumple así con la orden europea activada por Tribunal Supremo e inicia un trámite que podría acabar con la entrega del líder independentista a España.