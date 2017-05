El diputado clave para que Rajoy saque sus Presupuestos pide 450 millones

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, cuyo voto es imprescindible para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, registró ayer un total de 49 enmiendas parciales al proyecto del Gobierno que suman más de 450 millones de euros, unos 330 de los cuales tienen como destino las islas.

Entre sus propuestas, recogidas por Europa Press, destacan el aumento en cien millones de euros de las partidas destinadas a la atención a la dependencia y otros 20 millones adicionales para el combate de la violencia de género.

Diputado de Nueva Canarias, fue en las listas del PSOE y votó 'no' en la investidura

En el ámbito canario, Quevedo reclama 42 millones para la políticas de empleo, dentro el Plan Integral de Empleo de su comunidad, y otros 30 millones adicionales para infraestructuras educativas en el archipiélago.

También pone sobre la mesa 51 millones para carreteras, 40 millones más para las subvenciones al tráfico aéreo regular entre la Península y las islas y el interinsular otros nueve millones para la lucha contra la pobreza.

No parece una casualidad que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volara ayer a Las Palmas para asistir al congreso del PP canario al no haber convencido aún al diputado que necesita para que sus presupuestos no mueran en la orilla; lo tendrá cerca: es el teniente de alcalde de la ciudad que lo recibe.

El Gobierno considera que el rechazo de las enmiendas a la totalidad supone un paso más en la "cultura del pacto" y que se trata de "un positivo punto de inflexión" en la legislatura. El PP logró tumbar el jueves las siete enmiendas a la totalidad a sus cuentas con 175 votos (medio Congreso de los Diputados) y para su aprobación definitiva 176 (mayoría absoluta), por lo que es improbable que el jefe del ejecutivo llegara a la capital grancanaria de turismo. Primero, porque ya conoce de sobra la ciudad por razones políticas y personales; segundo, porque llegó con el tiempo justo tras el Consejo de Ministros; y tercero, porque llevaba consigo una gruesa carpeta de asuntos por resolver.

Pero si así fuera, el responsable de que las oficinas municipales de turismo le trataran bien y le ayudaran a disfrutar de una estancia agradable en la ciudad fue, paradójicamente, el cotizado parlamentario de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que compagina su presencia en el Congreso con la Concejalía de Empleo y Turismo.

Los socialistas registran 1.846 enmiendas parciales y Podemos 1.600

Mariano Rajoy ya se aventuró hace unas semanas a dar casi por hecho que convencerá a Nueva Canarias para que permita que salgan adelante los presupuestos, al decir que tenía apalabrados "175 votos y medio", lo que encendió los ánimos de parte del PSOE, el partido que ha acogido a Quevedo en sus listas al Congreso por Las Palmas en las dos últimas elecciones, aunque luego se pasara al grupo mixto.

Entonces, Quevedo se sacudió la presión recordando a los destacados dirigentes socialistas que le advertían que no debería votar distinto que ellos en el Presupuesto (Susana Díaz entre ellos) que no fue él quien permitió que Rajoy fuera investido presidente del Gobierno para un nuevo mandato. Él no se abstuvo, él votó no.

El jueves, con todo el Congreso mirándolo y en pleno cortejo del PP, el diputado nacionalista devolvió la pelota al campo contrario con esta frase: "El famoso diputado 176 no soy yo, sino usted señor Montoro. De usted depende que prosperen o no sus presupuestos".

El grupo socialista presentó ayer 1.846 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de 2017, cifra récord de su formación, para movilizar 9.125 millones de euros y lograr que la política fiscal y presupuestaria sea justa y solidaria.

Unidos Podemos registró por su parte más de 1.600 enmiendas, entre las que se encuentran 17 iniciativas a la totalidad de secciones ministeriales.