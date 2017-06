El ex director de la Policía Cosidó niega tramas en el cuerpo

El ex director general de la Policía Ignacio Cosidó aseguró ayer que "no se puede hablar de tramas" en el seno del cuerpo, sobre el que dijo "con rotundidad" que es una institución "limpia" y que está "muy por encima del vaivén" de quien gobierne en España.

"Tenemos una de la policías con un nivel de limpieza mayor en la comunidad internacional", subrayó Cosidó en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el uso partidista de la Policía contra dirigentes soberanistas catalanes en la época en la que el ahora senador estaba al frente de este cuerpo.

La dermatóloga Elisa Pinto señala al ex comisario Villarejo como quien la apuñaló

Cosidó reveló que mantuvo una relación "básicamente jerárquica" con el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y dijo que no tuvo "ningún despacho" con el ex comisario José Manuel Villarejo, uno de los mandos jubilados a los que se atribuye su participación en la denominada policía política, como tampoco conocía la reunión que el ex titular de Interior mantuvo con el ex director de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso.

Sobre esa conversación entre ambos en octubre de 2014, grabada y hecha pública en 2016, Cosidó admitió que se enteró de que esa reunión había existido cuando los medios de comunicación dieron cuenta de ello.

El ex comisario Villarejo fue identificado ayer por otra parte por la dermatóloga Elisa Pinto, en la rueda de reconocimiento celebrada en el juzgado, como el hombre que la apuñaló el 10 de abril de 2014 en presencia de su hijo.

Fuentes jurídicas informaron a Efe de que la doctora le reconoció "sin ningún género de dudas" nada más entrar a la sala donde se celebró esta diligencia judicial, en el marco de la causa que investiga al empresario Javier López Madrid por acoso sexual, amenazas y agresión contra la dermatóloga.

Al haber sido identificado por la doctora, la juez Belén Sánchez le citará próximamente para que comparezca en sede judicial como investigado.