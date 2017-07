El director del servicio de emergencias 112 también dimite

El director del Centro de Atención y Gestión de Llamadas 112 (CAT112) de la Generalitat, Federic Aran, ha dimitido de su cargo en la Consellería de Interior por lealtad al exconseller Jordi Jané, que renunció el pasado viernes, lo que se suma al abandono del director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle.

Según han informado a Efe fuentes de la Consellería, Aran se reunió anoche con el nuevo titular de Interior, Joaquim Forn, y le comunicó su dimisión por motivos personales y profesionales y por lealtad a Jané, del ala moderada del PDeCAT, que le nombró hace poco más de dos años.

Otro de los argumentos esgrimidos por Aran es que con su dimisión pretende facilitar al nuevo titular de Interior, que todavía le busca sustituto, que pueda diseñar un equipo de su confianza, según las fuentes.

Jané dimitió el pasado viernes, a dos meses y medio de la fecha anunciada por el Govern para la celebración del referéndum del 1 de octubre, tras acordar esa misma semana en la Junta de Seguridad de Cataluña -que no se reunía desde hacía ocho años- el acceso de la Guardia Civil y la Policía Nacional al CAT112, en lo relativo a las competencias que tienen encomendadas, entre otros puntos.

La renuncia del hasta ahora director de CAT112 se suma a la que ayer formalizó el director de la policía, Albert Batlle, un firme defensor de que los Mossos d'Esquadra cumplan y hagan cumplir la ley, que hoy será sustituido por Pere Soler, un independentista convencido que en las redes sociales había asegurado que el Estado no podrá parar el 1-O y que "todos los españoles" le daban "pena".

Aran es natural de Tarragona, al igual que Jané, un político de su confianza que le encargó la gestión del CAT112 nada más llegar a la consellería, que ahora abandona por lealtad al dimisionario.

Tras su llegada a la consellería, Forn, un dirigente nítidamente independentista del PDeCAT que durante años fue mano derecha de Xavier Trias en la alcaldía de Barcelona, ya anunció que antes de decidir si imprimiría cambios en la cúpula del departamento tenía la intención de reunirse personalmente con todos los directores generales de Interior.

Por el momento, tras la renuncia de Batlle y Aran, el conseller ya ha ratificado en el cargo a la directora del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Maria Eugenia Domènech, según las fuentes consultadas por Efe.

En el marco de estas reuniones, el director de los Mossos, Albert Batlle, le comunicó ayer por la mañana a Forn su dimisión por motivos políticos y posteriormente envió una carta a todos los agentes del cuerpo en la que se mostraba convencido de que seguirán "perseverando" en su misión de defensa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, "como siempre, con escrupuloso respeto y sujeción a la ley".

Durante su etapa al frente del 112, Aran ha potenciado una aplicación pionera en España que permitirá que el teléfono de emergencias 112 en Cataluña identifique y localice a las víctimas de violencia machista, que previamente se hayan inscrito de forma voluntaria, lo que facilitará una respuesta más rápida de los Mossos d'Esquadra y de los servicios sanitarios.

El CAT112 también ha actualizado durante su mandato una aplicación de telefonía móvil que permitía que personas sordas o mudas avisaran de emergencias al teléfono 112, de forma que lo puedan usar también los refugiados que sean acogidos en Cataluña, para así saltar la barrera idiomática.

Zoido espera que los Mossos no sean obligados a incumplir la ley con nuevo el nuevo jefe

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confiado en que los Mossos d'Esquadra, que tras la dimisión de Albert Batlle como director por motivos políticos, cumplan con las obligaciones que tienen asumidas por ley y no sean obligados a incumplirla.

Zoido ha hecho estas manifestaciones después de que el Govern de la Generalitat de Cataluña haya nombrado a Pere Soler Campins nuevo director de la Policía autonómica tras las cambios de la semana con vistas a preparar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

"Sin duda alguna la dimisión del director de los Mossos y la del director del 112 pone de manifiesto la deriva radical y sus graves consecuencias de la actitud que está tomando la Generalitat", ha dicho Zoido.

Una situación que lamenta "muchísimo" porque "cualquier persona que respete la ley y lo único que quiera es cumplir bien con su trabajo, está siendo obligado a dimitir". "Es muy lamentable", ha apostillado.

De todos modos, Zoido no tiene la menor duda de que los Mossos van a cumplir con su obligación y, de hecho, no se le pasa por la cabeza que "no vayan a ser fieles cumplidores con las obligaciones que tienen asumidas por su condición". Y has enfatizado: "Espero que a nadie se le pase por la cabeza que puedan ser condicionados u obligados a que hagan una cosa distinta de la que la ley les obliga".

A su juicio, la "deriva tan radical" que está tomando el Gobierno de la Generalitat "se está alejando de todo lo que es el sentido común y de la prudencia que cualquier gobernante tiene que tener", es decir, del cumplimiento de la ley y el estado de derecho.

Porque para Zoido, el Govern presidido por Carles Puigdemont se está alejando de lo que piensa la sociedad catalana, que "es una sociedad plural, pero al mismo tiempo integradora y respetuosa con el imperio de la ley y el cumplimiento estricto de todas las leyes". A pesar de las dimisiones y los nuevos cargos, Zoido no contempla otro escenario que ese cumplimiento de la ley y ha dicho que serán los Mossos "quienes tendrán que hacerlo".

Preguntado si el Gobierno central va a actuar si la Generalitat aprueba la compra directa de urnas, Zoido se ha remitido a las actuaciones que se están llevando a cabo en los últimos meses frente a cualquier acto que suponga el incumplimiento de la ley "de una manera flagrante". Cuando sea así, "será sin ninguna duda combatido".

"Que a nadie le quepa la menor duda" de que ante esa "deriva radical" el Gobierno de España estará a la altura y "no hará dejación de funciones". Al mismo tiempo, mantendrá el diálogo con toda la sociedad catalana y trabajará por resolver los problemas de sus ciudadanos