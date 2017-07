La ex directora del Canal de Isabel II sale de prisión tras pagar la fianza

La ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond quedó en libertad a última hora del viernes tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le rebajó la cuantía inicial de cuatro millones de euros acordada por el anterior instructor del caso Lezo, el juez Eloy Velasco.

Según fuentes de la defensa, Richmond abandonó la cárcel de Soto del Real donde permanecía desde el 20 de abril por su implicación en la trama investigada ante presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública de agua.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional le rebajó la fianza un día después de tomarle declaración en las dependencias judiciales. Richmond solicitó la imposición de otras medidas cautelares que le permitieran "defenderse desde la libertad". La ex directora financiera del Canal quería aportar nueva información que precisara que su posición en la empresa pública no le colocaba en situación de conocer el presunto desvío de fondos que llevó a cabo la trama liderada por el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Precisamente la defensa de González solicitó el viernes al mismo magistrado declarar voluntariamente, al igual que su mano derecha en Sudamérica y ex presidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino.