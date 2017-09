La empresa en la que trabajaba el yihadista de Melilla informó de su "involución"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirmó ayer de que la detención del líder de una célula yihadista fue posible gracias a que la empresa en la que trabajaba, adjudicataria del Centro de Reforma de Menores, comunicó a los servicios de Información la "involución" que experimentó. Según Imbroda, esa "involución que ha tenido" este individuo, español de 39 años y residente en Melilla, arrancó en los últimos dos años, pero fue comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más tarde, "en cuanto se ha visto que esa involución iba a más".

El presidente de Melilla puntualizó que el detenido estaba contratado por una empresa privada y, antes de que sufriera esa "involución", llevaba a cabo "un trabajo positivo". "En ningún momento había la más mínima duda de que fuera a ser yihadista. Ni por apariencia, ni por discurso ni su forma de vivir", agregó Imbroda, que sobre la vinculación que este individuo tuvo con el PP de Melilla, del que fue afiliado, insistió en que hacía tres años que no pagaba las cuotas y hacía "dos años y pico" que no lo veían por allí "para nada". El líder popular acusó a la oposición de hacer "política carroñera y miserable" con este asunto y recordó que en su partido hay 3.000 afiliados "y cada uno puede ser de su padre y de su madre", como ocurre en otras formaciones. "Nosotros no supimos en 2012 que iba a ser un futuro yihadista. Podría haber sido un futbolista importante, pero fue yihadista", recalcó Imbroda.

PSOE y Ciudadanos han reclamado al Gobierno de Melilla que convoque de forma urgente una Comisión de Bienestar Social para que explique el papel que tenía esta persona como l educador del Centro de Reforma de Menores de Melilla.