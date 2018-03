Un empresario musical admite que montó gratis actos del PP a cambio de adjudicaciones de fiestas

El ex gerente de Waiter Music José Luis Huerta admitió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba, al mismo tiempo que resultaba adjudicatario de la planificación de las fiestas de numerosas localidades de la comunidad, dando a entender así que hacía una cosa a cambio de la otra.

Según informaron a Europa Press fuentes presentes en la declaración, Huerta relató al magistrado que investiga la trama de corrupción Púnica diferentes actos o eventos que organizó entre los años 2007 y 2010 para el PP de Esperanza Aguirre, aunque el interrogatorio no versó específicamente sobre la supuesta financiación irregular del partido.

Huerta fue citado a declarar por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el mismo auto en el que imputó a otros empresarios, como el ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, por haber financiado de forma presuntamente irregular al PP de Madrid a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Uno de los mítines que ha reconocido Huerta fue el que organizó para la campaña electoral de las generales de 2008 en el municipio madrileño de Algete y al que asistió el ex vicepresidente Rodrigo Rato. Según el investigado, este acto le costó 9.000 euros y el PP "nunca" se lo pagó.

El juez García Castellón volverá a tomar hoy declaración, la tercera, al ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre la presunta financiación ilegal de la formación regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lamentó ayer que Granados no acudiese a declarar el lunes por la querella que le interpuso por injurias y calumnias aunque afirmó que el ex dirigente popular "no se va a poder librar de la acción de la Justicia".