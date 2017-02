El equilibrio mariano aguanta

Todo en Mariano Rajoy resulta tan previsible que parece increíble. "No he cambiado nada, porque se cambian las cosas que no funcionan y esto funciona". Ahí queda eso. El discurso del presidente del PP, renovado ayer en su cargo, estaba hecha de frases como ésta, con esa naturalidad rayana en la simpleza que resulta hasta cómica. Si gobierna y acaba de ganar dos elecciones consecutivas, ¿para qué cambiar? "Somos reformistas… pero a nuestro ritmo". Una más. El equilibrio mariano sostendrá al PP otros cuatro años, y por lo que respecta a Andalucía, nada cambia: los cospedalianos no tienen motivos para la preocupación, pero Juanma Moreno tampoco. No obstante, el informe de la Caja Mágica sostiene que María Dolores de Cospedal, secretaria general y ministra de Defensa, ha perdido algo de poder, al tener que compartir bastantes funciones, las principales, las de Organización y Electoral, con Fernando Martínez-Maíllo. El zamorano, alcalde de Casasecas de la Chana, estaba pletórico. Fue el propio Mariano Rajoy quien le explicó el viernes pasado que, a partir de ahora, será el coordinador general del PP, un cargo nuevo (existió con Acebes) que limita los poderes de Cospedal.

Juanma Moreno había hecho una apuesta por la salida de Cospedal del cargo orgánico, ahora que es ministra de Defensa. Lo sostuvo hace unas semanas en Andalucía y ayer volvió a hacerse eco de las tensiones que, en su opinión, genera el doble cargo en el partido y en el Gobierno. "Al final ha habido un debate intenso, y ha hablado la democracia, eso es bueno, y la democracia legitima a Cospedal para ser secretaria general y ministra, y además cuenta con la confianza del presidente", explicó Moreno al finalizar la sesión. No parece que su poder vaya a salir debilitado en Andalucía, aunque se mantienen intactos los más cercanos a Cospedal, caso de Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, que sigue en el comité ejecutivo. Todos los andaluces que estaban en la dirección siguen, y se suma Dolores López, la secretaria general del PP en la comunidad. De cara a los congresos provinciales hay que suponer que seguirá la crisis sevillana, donde las diferencias entre Zoido y los oficialistas con Juanma Moreno son públicas, mientras que los presidentes de Córdoba y de Jaén, José Antonio Nieto y Fernández de Moya, no van a tener problemas estatutarios para compatibilizar esos cargos con los de secretarios de Estado. Otra cosa es que Juanma Moreno se empeñe en impedirlo y abra una crisis.

Mención aparte es el caso de Javier Arenas. Quien fuera el líder andaluz del PP sigue en el puesto de vicesecretario de Política. Como los demás, pero Arenas es el único de aquellos ministros de Aznar que sigue en los principales despachos de Génova y cerca, muy cerca, del presidente Rajoy. Fue elegido para ese cargo en 2008, después de que rechazase ser el secretario general debido a que debía enfrentarse a su reto andaluz. Desde entonces, el de Olvera ha estado al lado de Mariano Rajoy en los mejores momentos y en los peores, como el congreso de Valencia donde fracasó todo un golpe de dirigentes que hoy ya forman parte del pasado.

El PP andaluz celebrará su congreso el fin de semana del 18 de marzo, no está previsto que haya otro candidato que no sea Juanma Moreno, aunque ahora los militantes tendrán más poder para la elección. De acuerdo con el cambio de estatutos, cuando los militantes elijan a los compromisarios en urnas, también lo harán por candidatos a la presidencia del PP andaluz. Aquellos que obtengan más de un 10% pasarán al congreso para que sean los compromisarios los que decidan. No obstante, en caso de que alguien saque más del 50%, será el único que pase al cónclave.