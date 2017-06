Un español presidirá por primera vez la asociación mundial de comunicadores

El ex director de Comunicación de FCC y Unión Fenosa José Manuel Velasco ha sido nombrado presidente de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, que integra a asociaciones de comunicadores de todo el mundo, por la Asamblea General de la entidad, reunida en Nueva York (EEUU).

Velasco, que ocupará el cargo durante dos años, es el primer español que preside esta organización, ha informado hoy la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom).

Tras la Asamblea General, el consejo directivo de la Global Alliance ha quedado constituido por José Manuel Velasco, como presidente; Therese Manus (Noruega), como secretaria general; Josep P. Truncale (EEUU), como tesorero; Gregor Halff (Singapur), en calidad de expresidente; y diez delegados procedentes de Brasil, Emiratos Árabes, EEUU, Ghana, Indonesia, Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Suecia.

El mandato del nuevo consejo se iniciará el próximo 1 de julio.

Velasco fue presidente de Dircom entre 2008 y 2014 y su mandato culminó con la celebración en Madrid del World Public Relations Forum, la conferencia mundial que organiza la Global Alliance cada dos años.

Según Velasco, su nombramiento como presidente de la Global Alliance es "un gran honor, pero sobre todo un reconocimiento al proceso de internacionalización de Dircom".

Sus prioridades serán aumentar el alcance de la Global Alliance y fomentar el intercambio de conocimiento entre sus miembros.

Velasco es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Advanced Strategic Management en el Institute for Management Development (IMD) de Laussane (Suiza).

Fue director general de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de FCC, director de Comunicación de Unión Fenosa y Renfe, y actualmente dirige el área de Coaching Ejecutivo de Comunicación de la consultora Llorente&Cuenca.