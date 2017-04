Los grupos estudian si llaman a la "policía política" a la Comisión de Fernández Díaz

La comisión del Congreso que investiga el supuesto uso político de los medios del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz vuelve a reunirse mañana, en una sesión en la que, previsiblemente, se debatirá si comparecen miembros de la llamada "policía política". Impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos, con el apoyo de otros grupos, la comisión se creó a raíz de la difusión por parte del diario Público de las conversaciones, grabadas por no se sabe quién ni cómo, del ex ministro del Interior y del ex jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso.

Unas conversaciones en las que hablaban de posibles investigaciones a dirigentes de ERC y CDC implicados en el proceso soberanista. Ambos han sido los primeros en comparecer en la comisión, que echó a andar a primeros de marzo. Durante sus comparecencias, tanto Fernández Díaz como De Alfonso aseguraron que las conversaciones fueron "manipuladas", grabadas ilícitamente y descontextualizadas. El ex titular de Interior fue más lejos y atribuyó la difusión a "una auténtica conspiración".

Fernández Díaz y De Alfonso mantuvieron dos encuentros a iniciativa del entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, según apuntó el ex ministro, y del inspector y en funciones de asesor de la cúpula policial José Ángel Fuentes Gago, según el ex director de la Oficina antifraude. Son dos miembros de la que algunos denominan "policía política" y que figuran en la lista de comparecientes que podrían solicitar grupos como Podemos, que ha pedido que declaren Pino y el policía José Manuel Villarejo. Desde el PSOE, Antonio Trevín sólo ha avanzado que su grupo demandará dos tandas de comparecencias, aunque no quiere adelantar nombres, pero serán personas que puedan "clarificar datos".