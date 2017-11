De europeísta convencido a abominar de Bruselas

El 1 de octubre, mientras miles de personas votaban en Cataluña sobre el futuro de la región en un referéndum irregular, una gran pancarta pendía del escenario montado por los independentistas en el centro de Barcelona: "Hola Europa". El saludo resumía el empeño del Govern de Carles Puigdemont por recabar el apoyo de las autoridades europeas a su proyecto independentista y por presentar a Cataluña como un futuro Estado europeo moderno y próspero. "El PIB de Cataluña es similar al de Finlandia, Dinamarca e Irlanda y su PIB per cápita supera la media europea en un 14,5%", insistía Oriol Junqueras.

Durante meses, tanto Puigdemont como su responsable de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, trataron sin éxito de reunirse con pesos pesados del panorama político europeo, quienes en un principio insistían en hablar de Cataluña como un "asunto interno" de España. El mensaje del Gobierno catalán era que la región permanecería en la UE en caso de independizarse, algo que desde Bruselas esbozaban como improbable.

"Es evidente que si un sí a la independencia de Cataluña llegara un día, respetaremos esa decisión, pero Cataluña no podrá convertirse en miembro de la Unión Europea al día siguiente", destacó en septiembre Jean-Claude Juncker.

Pero cuando el temido choque de trenes con Madrid tuvo lugar el pasado octubre, se oyó a Juncker decir lo siguiente: "Si permitimos que Cataluña se independice, también lo harán otros después y eso no me gustaría. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 90 países". Y Alemania, Francia y Reino Unido apoyaron explícitamente al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, en su intervención de la autonomía catalana. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, fue muy claro: "Cuando algunos siembran la discordia ignorando las leyes, es importante recordar el respeto al Estado de derecho".

Este apoyo sin fisuras de Europa a Rajoy enfadó a Puigdemont, quien en los últimos días arremete contra la UE desde su corazón, Bruselas. Ahora, el líder independentista acusa a los dirigentes europeos de dar "carta blanca" a Rajoy para actuar contra Cataluña, llegando a plantear incluso que los catalanes puedan decidir "si quieren pertenecer a la Unión Europea".