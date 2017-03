El ex tesorero y el ex contable del Orfeó admiten que se desentendieron de las cuentas

El ex tesorero y el ex contable del Orfeó Català -una de las tres entidades que conforman el Palau de la Música- han reconocido en juicio que se desentendieron del control de la gestión económica de esa sociedad.

"No hice el trabajo, no lo hice bien", ha admitido este lunes como testigo Pau Duran, tesorero del Orfeó en los años en que el ex presidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, saquearon la institución cultural.

El que entonces era contable, Manuel Beltrand, también ha asegurado que no llevaba la gestión: "No reuníamos una vez al año. Estábamos yo, el ex tesorero, que tampoco hacía nada, y Millet y Montull, quienes nos daban las cuentas".