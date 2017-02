El fiscal afea a Homs sus "ascensos" por los servicios prestados por el 9-N

El ex conseller Francesc Homs admitió ayer en el juicio por el 9-N que fue él, como máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, quien garantizó al Govern que no era ilegal mantener la consulta pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC), que le afeó, por su parte, los ascensos de cargos públicos tras la consulta.

Homs, a quien el Tribunal Supremo notificó ayer que lo juzgará entre los días 27 de febrero y 1 de marzo por su papel en la consulta del 9-N, declaró como testigo propuesto por las defensas ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzga al ex presidente catalán Artur Mas y a las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

El diputado de PDeCAT se sentará por el 9-N en el banquillo del Supremo el 27 de febrero

El ex conseller de Presidencia y actualmente diputado de PDeCAT en el Congreso fue interrogado en unas condiciones especiales, asistido por su abogada y bajo la advertencia del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de que no estaba obligado a contestar a aquellas preguntas que pudieran perjudicarle.

Dada la condición de encausado de Homs en otro proceso en el Supremo, el fiscal Emilio Sánchez Ulled anunció ante el presidente de la sala que no iba a interrogar al ex conseller, por ser "respetuoso con el derecho de defensa" del testigo. "¡Qué lástima!", espetó el ex conseller.

Ya fuera de la sala de vista del TSJC, Homs aprovechó uno de los recesos del juicio para acercarse al fiscal y, con un tono de sorna, reprocharle que lo interrogara. Sin perder la sonrisa, el fiscal le replicó que, de la misma forma que muchos de los cargos públicos que han testificado en el caso del 9-N fueron "ascendidos" tras la consulta, hiciera una "llamada" para que a él también le subieran de categoría y, de esa forma, le pudiera interrogar en el juicio que el Supremo celebrará contra él.

Al tiempo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguraba ayer en la sesión de control en el Parlament que la democracia española "ha enfermado", en una dura intervención en la que hizo un alegato a favor de la consulta soberanista del 9-N, que calificó de "edificante y sana".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, reprochó al soberanismo que sólo "saque pecho" en el Parlament sobre una posible desobediencia al TC, pero no en el juicio del 9-N, e invitó al jefe del Govern a convocar elecciones este año.