Los fiscales celebran que deje de empañarlos

Las tres asociaciones de fiscales celebraron la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que calificaron de "necesaria" por el "riesgo" que suponía su permanencia para la "imagen" de la institución.

Pocas horas después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunciara la renuncia irrevocable de Moix, las tres asociaciones valoraron esta decisión, que se producía días después de hacerse pública su participación en una sociedad constituida en Panamá.

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Concepción Talón, agradeció a Moix, en declaraciones a Onda Madrid, su renuncia ya que ha supuesto "un paso en beneficio" de sus compañeros de carrera.

Talón agregó que "nunca" han cuestionado la "legalidad de la actuación de Moix", pero admitió que sí suponía "un menoscabo para la imagen de la carrera fiscal".

"Sin entrar en cuestiones de si era legal o no lo era, nosotros estábamos valorando que su permanencia en el cargo podía dañar la imparcialidad de la institución. Es evidente que todo esto ha dañado nuestra imagen y agradecemos al Moix que haya dado este paso en beneficio de nuestra carrera", explicó Talón.

El portavoz de Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, calificó la decisión de Moix de "necesaria" ya que era "una página que había que pasar" y se trataba de "la única solución posible", al tiempo que lamentó que se "haya tenido que llegar hasta esta situación".

Sin embargo, Ortiz criticó la justificación ofrecida por Maza al anunciar la dimisión de Moix ya que considera que es una prueba de que "no se ha enterado de nada de lo que ha pasado durante las últimas semanas". A su vez, recordó que desde su asociación ya pidieron la reprobación de Moix por "cuestiones que aún no se han resuelto", en relación con las escuchas del caso Lezo, en las que el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión provisional- calificó a Moix como "un tío serio" y consideró que su elección para Anticorrupción sería algo "cojonudo".

Por último, desde la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (UPIF), su portavoz, Miguel Pallarés, señaló que la decisión de Moix es la "correcta", además de "positiva" para la carrera, ya que su permanencia habría puesto en "riesgo" la imagen de la Fiscalía.