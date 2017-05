La fiscalía pide siete años y medio de prisión y multa de 121.500 euros para los hijos de Ruiz-Mateos

El Ministerio Fiscal ha aumentado en medio año en sus conclusiones definitivas la pena solicitada para los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos por la presunta estafa en la compra de dos hoteles, hechos por los que ahora pide siete años y medio de prisión y multa de 121.500 euros. También reclama indemnizaciones para los vendedores que conjuntamente alcanzan más de 46 millones de euros.

En sus calificaciones, el fiscal Juan Carrau mantiene las acusaciones principales y sostiene que los hechos constituyen un delito de estafa e insolvencia punible. Con todo, ha añadido una calificación subsidiaria en la que pide al Tribunal que si no se considera probada la estafa sí se aprecie el delito de insolvencia punible y se castigue con tres años de prisión y 81.000 euros de multa.

El fiscal Juan Carrau ha defendido este viernes que la "maniobra" de los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos en la compra de dos hoteles en Mallorca y Canarias era "una búsqueda desesperada de financiación" ya que no tenían intención iniciar la explotación hotelera sino que inmediatamente hipotecaron los hoteles.

Así se ha expresado el fiscal durante su alegato de conclusiones en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma desde la semana pasada.

El fiscal también ha acusado a los hermanos Ruiz-Mateos de generar "confusión deliberada y buscada" sobre qué y quiénes son el grupo Nueva Rumasa y sobre las garantías y los avales, todo ello para engañar a los vendedores. "Esto no es un grupo empresarial, es un maremágnum para generar confusión", ha dicho.

En este sentido, el Ministerio Fiscal ha recalcado que los testigos perjudicados manifiestan que creían que la venta se realizaba "a la familia Ruiz-Mateos". También mantiene que los acusados dieron a entender que había una responsabilidad familiar "pero cuando les conviene" hablan de empresas "distintas" e "independientes" entre sí.

Un ex directivo de Clesa dice que Álvaro Ruiz-Mateos era el administrador único "pero no ejercía"

Un ex directivo de Clesa que ha declarado este viernes como testigo en el juicio contra los hermanos Ruiz-Mateos por la presunta estafa en la compra de dos hoteles ha asegurado que Álvaro Ruiz-Mateos era el administrador único "pero no ejercía" y que su labor se limitaba a "abrir puertas" por sus contactos con otras empresas. "Le veían la cara y ya está", ha dicho el testigo. El ex directivo ha mantenido que fue José María Ruiz-Mateos padre quien decidió que Álvaro firmase la operación y que el hijo iba "sólo a acompañar", "como apoyo", pero que no intervenía en las reuniones porque no conocía la gestión de la empresa.

Según este testigo, Álvaro Ruiz-Mateos no tenía despacho en Clesa y "apareció" por la empresa dos veces "acompañado del padre", cuya capacidad intelectual "era la de siempre". Además, ha defendido que Clesa tenía "solvencia suficiente" para hacer frente a la operación.

En la jornada de este viernes, la sexta desde que comenzó el juicio la semana pasada, han declarado además del ex directivo de Clesa dos personas que trabajaron o colaboraron con los negocios de José María Ruiz-Mateos, uno de ellos imputado por la Audiencia Nacional en la causa que investiga la presunta estafa piramidal de Nueva Rumasa. Los testigos han apuntado que el padre de los acusados era quien tomaba las decisiones y también han dicho no saber nada de un supuesto "protocolo familiar" firmado por toda la familia.

El Ministerio Fiscal acusa a todos los hijos varones de José María Ruiz-Mateos, de no haber pagado el precio acordado por dos hoteles -Beverly Playa en Paguera (Mallorca) y Beverly Park en Maspalomas (Gran Canaria)-, un total de 11,7 millones de euros engañando a los vendedores.