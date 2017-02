El fiscal general niega "presiones políticas" para defender a cargos populares

Poco más de dos meses después de tomar posesión del cargo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que acudir al Congreso a dar explicaciones sobre la primera gran polémica a la que se enfrenta: su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

El PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís han pedido la comparecencia urgente de Maza para que explique si ha recibido instrucciones políticas para oponerse a que sean investigados tanto Sánchez como el ex presidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

Respecto al primero de ellos, en contra del criterio de las fiscales del caso, la Fiscalía General consideró que no hubo responsabilidad penal de Sánchez por intentar contratar los servicios de la trama Púnica para mejorar su reputación, dado que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

Maza, que se declara "encantado" de ir al Congreso de los Diputados a dar las explicaciones oportunas, negó ayer de forma tajante haber recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia.

El PSOE quiere que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explique al Pleno del Congreso la próxima semana por qué cuestiona la actuación de las fiscales del caso Púnica.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, consideró "gravísimas" las informaciones sobre las supuestas presiones del fiscal general para no investigar a miembros del Partido Popular y le advirtió que "no está para defender al PP".