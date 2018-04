El impulsor de la moción contra Cifuentes falseó su currículum

El secretario general del PSM, José Manuel Franco -que registró la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes-, falseó su currículum académico con una licenciatura en Matemáticas.

Esta bala fue aprovechada este jueves por Cifuentes, quien afirmó en el pleno de la Asamblea de Madrid que "ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum".

El único compromiso de Ciudadanos es el de derribar a mi Gobierno y dárselo a la izquierda"

El portavoz de Ciudadanos (C's), Ignacio Aguado, le pidió que "dimita hoy mejor que mañana" por el caso de su máster, supuestamente falsificado, del que cada día -dijo- se conoce nueva información.

"Mi compromiso con las instituciones madrileñas es total. Habría que ver cuál es el suyo y el de su partido porque parece que consiste únicamente en intentar derribar un Gobierno legítimamente elegido por los madrileños sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura, porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum", replicó Cifuentes.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se declaró a su vez "perplejo" por la "cara dura" del líder de los socialistas madrileños y exigió por ello explicaciones "inmediatas" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y también al presidente de C's, Albert Rivera, a quien le preguntó si va a solicitar la dimisión de Franco junto a la del diputado naranja de la Asamblea de Madrid César Zafra, de quien dijo que ejerció como abogado de manera "intrusista" cuando no lo era".

El portavoz adjunto del PSOE-M reconoció que "durante unos años" apareció en su currículum que poseía una licenciatura en Matemáticas, una "irregularidad" que se explica, dijo, en que ejerció como profesor de apoyo de esta materia.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Franco señaló que esa "irregularidad", que publicó este jueves Okdiario, se subsanó en el año 2003, algo de lo que "han pasado 15 años".

Según el secretario general del PSOE-M, es licenciado en Derecho, pero estudió también Matemáticas en su primera etapa universitaria, aunque no la finalizó. "Entiendo que políticamente quiera darse relieve para desviar el tema de otros más importantes", agregó.

La dirección federal del PSOE no ve comparable el caso del máster irregular de Cifuentes con el del currículum inflado y corregido en 2003 del líder de los socialistas madrileños, a cuyas explicaciones se remitió.

Fuentes de Ferraz argumentaron a Efe que, mientras que Cifuentes ha mentido y ha arrastrado con ella a la Universidad Rey Juan Carlos, el asunto de Franco puede ser un error de vanidad.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró, por su parte, que es el secretario general de los socialistas madrileños quien debe "aclarar" la polémica que afecta a su currículum, aunque señaló que no tiene por qué "desconfiar de su palabra" pues no "concibe" que un dirigente político "haga el ridículo hasta el extremo de decir que tiene una licenciatura que no tiene".