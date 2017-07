El independentismo calienta más el verano

No hay día en el que no se estreche el cerco contra el independentismo, aunque Puigdemont todavía resiste. El jueves recibió un nuevo golpe, contundente e inesperado: el comunicado de la patronal catalana contra el procés, un torpedo en la línea de flotación del secesionismo tal como lo entienden el president y Junqueras. Desde el 15 de agosto, el problema se agudizará hasta extremos nunca vistos, aseguran en los partidos nacionales. Muchos dirigentes y miembros del Gobierno han advertido ya a sus familiares que este verano cuenten poco con ellos en vacaciones. Situación que vivirán también los jueces implicados en la respuesta que se va a dar a los independentistas y los del Tribunal Constitucional (TC), que pueden ser convocados con carácter de urgencia.

Sobre la espalda de sus 12 miembros recae la responsabilidad de detener las iniciativas ilegales de los independentistas y, hasta el momento, todos los recursos del Ejecutivo han tenido como resultado el rechazo unánime y la inhabilitación de los promotores. Puigdemont anuncia que no aceptará los dictámenes del Alto Tribunal ni tampoco su inhabilitación, un gesto de insumisión que no sorprende, pero cosa distinta es que lo secunde Junqueras: el president no quiere ser candidato a la Generalitat, su afán es pasar a la historia como el líder que más pasos dio hacia la independencia tras los iniciados por Mas. Pero Junqueras sí aspira a ser presidente: está obligado a ser candidato y presentarse a unas elecciones. Si fuera inhabilitado, podría no aceptar la decisión, pero sabe que no podría ser reconocido si se presentara de forma ilegal a unas elecciones. No podría ser investido por mucho que hubiera partidos que proclamaran la república de Cataluña, ni contaría con el respaldo mayoritario de los catalanes a su proyecto de país soberano e independiente.

pérdida de apoyos

Esos datos los conocen los miembros del Govern y los dirigentes independentistas los manejan en sus reuniones y debaten no ya su viabilidad, que saben que no existe, pero sí cómo poner al Ejecutivo en una situación incómoda que lo obligue a tomar medidas sancionadoras que alienten aún más a los secesionistas. Sin embargo, la realidad es tozuda y en los últimos tiempos se ha visualizado nítidamente la disminución de los apoyos en el mundo empresarial -que ha reaccionado tarde, pero finalmente se ha alejado de la causa independentista-, el cultural más progresista -el conservador ya se había significado en contra- y, lo que más preocupa en la Generalitat, el internacional. La UE siempre ha sido firme en su defensa de la españolidad, pero la ONU ha dado también serios disgustos a los secesionistas.

Pintan bastos para el independentismo; la prueba más evidente es que Puigdemont ha tenido que remodelar el Govern para deshacerse de personas cuyo ADN independentista empezaba a clarear y, por otra parte, su partido, PDeCAT, sufre una profunda crisis interna ante el hecho de que la batalla catalanista la está ganando ERC sin que nadie de su formación, excepto la imputación al número dos de la Conselleria de Economía, se haya enfrentado a sanciones judiciales como importantes miembros del PDeCAT hoy inhabilitados. En su empeño de seguir pedaleando para no caer de la bicicleta, Puigdemont y Junqueras han preparado ya una serie de iniciativas que tienen como objetivo calentar motores de cara al 1 de octubre. Y ese calentamiento será en verano.

'parlament' sin agenda

Además de las iniciativas parlamentarias, los defensores del procés tienen la mirada puesta en las fiestas tradicionales. Es conocida la politización de la Diada del 11 de septiembre, pero hay dos celebraciones más que Puigdemont va a intentar transformar en movimientos proindependencia: las del barrio de Gracia de Barcelona, desde el 15 de agosto, y las de la Mercé, el 23 de septiembre. Las primeras pueden servir para colocar urnas o hacer colectas políticas. En ningún caso dichas urnas, o lo que se deposite en ellas, pueden ser usadas por los independentistas como argumento que demostre el apoyo a sus proyecto de secesión, pero enredan el escenario político e incluso la convivencia social. Que es de lo que se trata.

La senda del procés la llevan los independentistas con sigilo, no quieren desvelar sus cartas para que no dé tiempo al Ejecutivo a presentar un recurso ante el TC y que lluevan las inhabilitaciones. Por ejemplo, el Parlament reanuda sus sesiones el 15 de agosto, pero sin agenda. La idea que manejan el Ejecutivo y los partidos no independentistas (Ciudadanos, PSC y PP) es que se puede convocar la Mesa en cuestión de horas y presentar de inmediato la ley de transitoriedad jurídica, que se tramitaría sin debate ni enmiendas para promulgarla al día siguiente. Sin embargo, como el Gobierno está alerta y el TC también, la inconstitucionalidad llegaría en un plazo récord y, ante la insumisión de quienes la promulgan, la inhabilitación. Si no se respetara, las medidas se pondrían en marcha de forma inmediata.

sánchez, otra inquietud

Esa certeza es lo que ha provocado que en las últimas semanas se hayan producido gestos de distanciamiento con la estrategia de Puigdemont y Junqueras… y las salidas fulminantes del Govern de consejeros y viceconsejeros que empezaban a dudar de la causa. Abortarla es la prioridad de Rajoy en este final de curso político, pero le preocupa también la posición de Pedro Sánchez ante el desafío catalán.

El líder socialista declara su rechazo a la independencia y al referéndum, pero actitudes como defender la plurinacionalidad de España -tan bien acogida por los independentistas y tan mal por una parte de dirigentes socialistas- no ayudan a presentar un frente unido. Las prisas de Sánchez por desalojar a Rajoy convierten en tibias sus declaraciones contrarias al secesionismo, como si temiera ser acusado de defender lo mismo que su adversario, al punto de que dentro del propio PSC hay quien afirma, abiertamente, que el secretario general debería dejar sus ansias presidenciales para después del 1 de octubre, y dedicar las próximas semanas a construir barreras contra los independentistas.

A nadie se le escapa que Puigdemont y Junqueras buscan un enfrentamiento real, no político, entre las fuerzas policiales españolas y la autonómica, para visualizar así, de forma brutal, el choque que muchos temen y algunos irresponsables buscan para insistir en la idea de una España represora contra el catalanismo. El verano se presenta complicado, tenso. Ya lo fue el pasado, cuando se decidían los respaldos a Rajoy para ser investido presidente y Sánchez insistió en el "no es no" que le costó el cargo. Éste será igualmente duro, pero de consecuencias muy graves si no se acierta en la reacción ante los sediciosos.