Un inspector de la UDEF dice ahora que el "PAC" de Gürtel no es Correa

Un inspector de la UDEF que suscribió un informe sobre las siglas "PAC" que aparecen en documentos de la trama Gürtel aseguró ayer en el juicio que no corresponden al líder de la trama, Francisco Correa, pero no especificó a quién se podrían referir. En otro informe, la UDEF atribuía esas iniciales, de un apunte contable de la caja B de Gürtel en concepto de beneficios de una campaña electoral, al ex ministro Francisco Álvarez Cascos, pero el propio Correa desmintió que fuera él y dijo que podía tratarse de él mismo, "Paco Correa", o incluso de una "gratificación" para el número 2 de Gürtel, Pablo Crespo.

El inspector de la unidad policial dedicada a la delincuencia económica rechazó ayer las palabras de Correa y dijo que las siglas no podían referirse a él porque en ese reparto de comisiones aparecen las siglas de "PAC" y también las de "PC", que sí se refieren a Correa. Esas siglas aparecen, junto a otras cuatro, en un documento de la caja B de Gürtel que se corresponde con un reparto de la publicidad de una campaña electoral del PP que se adjudicó a la empresa de Correa Rialgreen.

Asegura que las siglas del líder de la red corrupta se identifican como "PC"

Así, además de "PAC" y "PC", figuran como beneficiarios de comisiones de la campaña a "LB", "JS", "JM", "GG", a quienes Correa identificó en el juicio como Luis Bárcenas, el ex alcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda el ex diputado Jesús Merino y el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, respectivamente.

A preguntas de la abogada de la acusación del PSOE sobre si las siglas de "PAC" pueden ser de Correa o de Cascos, el agente de la UDEF explicó ayer que no se pueden corresponder con el líder de Gürtel porque "de los repartos de Rialgreen se evidencia que en la operación hay dos beneficiarios: uno es 'PAC' y el otro Francisco Correa". El juicio continuará hoy a partir de las 09:30 con más declaraciones de agentes de la mencionada unidad de la Policía Nacional.