El juez Castro abre otra vista oral contra Matas por prevaricación

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictó ayer un auto de apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y fraude en una pieza del llamado caso Over contra el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, que tiene pendientes otros cinco juicios.

Castro ordena abrir juicio contra Matas por la subpieza número 2 del caso Over, que a su vez es una pieza del Palma Arena, y también contra su concuñada, la ex directora general de Tecnología Encarnación Padilla, informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. También dicta la apertura de juicio al empresario Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, a quien se investiga en el caso Púnica como pieza clave en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.