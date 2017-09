El liderazgo de la oposición

No hubo más noticias de él en agosto que su asistencia al suquet de pescado que desde hace más de 30 años celebra el cineasta y ex senador Pere Portabella en la Costa Brava, al que acude lo más granado de la sociedad empresarial, cultural y política catalana y algunos invitados especiales del resto de España. Pedro Sánchez acudió a la manifestación de Barcelona, pero todo el mes de agosto ha estado prácticamente desaparecido disfrutando de sus vacaciones. Merecidas, aunque otros dirigentes políticos que también las merecían renunciaron al descanso para seguir en primera línea los avatares de un mes complicado.

Mañana se inicia el curso parlamentario y el PSOE, con Sánchez a la cabeza, tendrá que hacer un esfuerzo inconmensurable en primer lugar para rehacer su hoy destrozada estructura y, segundo, para visualizar que es el principal partido de la oposición. Han transcurrido tres meses desde que Sánchez recuperó el trono socialista, y mal que le pese, el político que más se mueve en la oposición a Rajoy es Pablo Iglesias.

El equipo de Sánchez no da la talla desde el punto de vista de la estrategia política. Una de las características del PSOE de hoy es que hay una Ejecutiva que marca la vida del partido, y un grupo parlamentario que mayoritariamente prefería a Susana Díaz en las primarias, que recibió mal la defenestración de Antonio Hernando y que ha aceptado mejor de lo previsto a Margarita Robles como portavoz aunque no milita en el partido.

Sánchez eligió como núcleo duro a una Adriana Lastra que no tiene ninguna experiencia política ni de gestión y se nota -poner como ejemplo de España plurinacional a Bolivia ha sido objeto de toda clase de chanzas-, un José Luis Ábalos que sorprendió favorablemente en su primera intervención parlamentaria en la moción de censura pero cuyo papel se encuentra hoy muy desdibujado, y un Oscar Puente, alcalde de Valladolid al que Sánchez ha convertido en portavoz del partido porque quiere darle protagonismo de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León, que este verano ha tenido un par de intervenciones que han causado auténtico bochorno incluso entre sanchistas incuestionables, como cuando dijo que el problema catalán "me cansa, me aburre".

Susana no tira la toalla

Personas de su entorno aseguran que la presidenta andaluza no renuncia a seguir luchando por la secretaría general y dice en privado que ha aprendido de los errores cometidos. Sin embargo, al menos en las últimas semanas, no parece que haya emprendido la tarea de corregir errores con excesiva energía, empezando porque se ha ido un mes de vacaciones, que solo interrumpió para sumarse a la manifestación de Barcelona.

Lleva algo más de tres años en el Gobierno y ya no tiene la aceptación generalizada de los primeros tiempos, cuando estaba muy a pie de calle y pisaba fuerte en Ferraz. Ha perdido frescura y el triunfo de Sánchez ha hecho mella en su ánimo, cuando lo peor que le puede pasar a un político es que se le vea no solo perdedor sino, además, afectado seriamente por haber perdido.

RELACIONES PERSONALES

El futuro de Sánchez se escribe a partir de este mes de septiembre. Su acercamiento a Iglesias debe hacerlo con el tiento necesario para que lo capitalice el PSOE, no Podemos. Y debería considerar la necesidad de algunos cambios en su equipo más próximo, donde se ha evidenciado muy pronto la mediocridad política de algunos de sus colaboradores. Hay gente en el PSOE que sabe de estrategia política, y si Sánchez quiere relanzar el partido tendría que abrir el juego a esa gente aunque no haya contado con su apoyo en las primarias. Porque en el PSOE, como ocurre en el PP y en los partidos con décadas de historia, la lealtad al partido está por encima de las personas.

Sánchez al menos ha rectificado algunas líneas de actuación claramente equivocadas. Fue él quien envió un sms al presidente del Gobierno pidiéndole hablar sobre Cataluña, al que Rajoy respondió de inmediato con una llamada que dio pie a una conversación que ambas partes consideraron constructiva.

Hace un año, después de las elecciones de junio, Rajoy llamó varias veces a Sánchez sin tener respuesta. Ahora ha sido Sánchez el que toma la iniciativa. Y que, ante el problema independentista de Cataluña, y la tragedia del atentado yihadista, cambien impresiones el presidente y el líder de la oposición es fundamental para la buenas marcha del país.

En este caso además con un ingrediente añadido: desde el PSOE insisten en que en esos dos asuntos el apoyo al Gobierno es absoluto, y en Moncloa afirman que se ha iniciado una buena línea de diálogo entre Rajoy y Sánchez, que les veremos hablar más de lo que han hecho hasta ahora.

Se inicia el curso político con lo que siempre se llama un otoño caliente, pero en esta ocasión es caliente de verdad, un otoño en el que se decide entre otras cosas la unidad de España. Es fundamental que Gobierno y oposición, al menos el principal partido de la oposición, vayan de la mano aunque el presidente del Gobierno y el líder de la oposición desconfíen uno del otro y mantengan una relación personal manifiestamente mejorable.

Aunque, paradójicamente, quienes mantienen una relación personal falta de confianza y animadversión superlativa son Sánchez e Iglesias, lo reconocen en privado uno y otro a pesar de que en público aparenten lo contrario.

En cualquier caso, si Sánchez quiere convertirse en el líder que necesita el PSOE, que hoy todavía no lo es, está obligado a reconsiderar su estrategia y sus filias y fobias del pasado reciente. Quizá haya reflexionado sobre ello en sus largas vacaciones.