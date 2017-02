La ex ministra Ana Mato tendrá que comparecer el lunes en el juicio de Gürtel

La ex ministra de Sanidad Ana Mato tendrá que declarar el próximo lunes en el juicio de Gürtel como partícipe a título lucrativo en los supuestos beneficios que obtuvo su ex marido, el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, de la trama de Francisco Correa.

Así lo ha decidido el tribunal que está juzgando la primera época de la red Gürtel y en el que Ana Mato está encausada como responsable civil en concepto de partícipe a título lucrativo, si bien hasta ahora había estado representada en todo momento en el juicio por su abogada.

Antes de adoptar esta decisión el tribunal ha deliberado durante unos minutos la petición de abogados de los responsables civiles a título lucrativo, entre los que también figura la mujer del ex alcalde de Majadahonda, Gema Matamoros-, y el PP, de que ninguno de ellos tuviera que prestar declaración.

Finalmente, el tribunal por mayoría, "que no por unanimidad", según ha anunciado su presidente, Ángel Hurtado, ha decidido que todos ellos declaren el próximo lunes 13 de febrero, por lo que Mato, el representante legal del PP y Matamoros tendrán que declarar.

Para ello el tribunal -que integran también José Ricardo de Prada y Julio de Diego- ha decidido "citar expresamente" a Mato y a Matamoros "porque las queremos escuchar", ha dicho Hurtado, que ha añadido que el juicio se encuentra aún "en fase de declaración de acusados" y dado "que de alguna manera podrían ser parte del proceso, es mejor momento escucharlas ahora en fase de declaración de sujetos pasivos".

El juicio encara ya la conclusión de los interrogatorios a los 37 acusados. Hoy se espera que declaren los tres últimos, entre ellos Teresa Gabarra -esposa del ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y el viernes no hay señalada sesión, por lo que el juicio se retomará el lunes con los responsables civiles.

Después será el turno de los testigos, alrededor de 300, entre ellos cinco exministros del PP -Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas- y una expresidenta autonómica -Esperanza Aguirre-.

Está previsto que comparezcan a partir del 14 de febrero, en un juicio que podría prolongarse hasta noviembre, y los primeros en declarar serán el exalcalde de Majadahonda Narciso de Foxá y los gestores de la fortuna de Bárcenas en Suiza, Agatha Stimoli y Frederic Mentha.