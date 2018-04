La moción de censura revolotea sobre Cifuentes por el caso máster

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que si no aclara las dudas sobre su máster en el pleno de la Asamblea de mañana actuarán con medidas "contundentes" -esto es, una moción de censura- para devolver la estabilidad a la política madrileña.

En una rueda de prensa, Sánchez agregó que Cifuentes tiene la oportunidad de aclarar las presuntas irregularidades cometidas en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pero si no lo hace advirtió que "el PSOE tomará nota y actuará en consecuencia y, en ese sentido, todas y cada una de las opciones están abiertas".

La Conferencia de Rectores designa a dos "observadores externos"

Preguntado sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, el líder de los socialistas no quiso adelantar "ningún escenario". "Sólo estamos avisando de que Cristina Cifuentes tiene la obligación de dar las explicaciones y, si no las da, la obligación de la oposición es actuar en consecuencia y no miraremos ni a derecha ni a izquierda", insistió.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró ayer, por su parte, que el caso del máster "huele mal" y presenta "demasiadas incógnitas y contradicciones".

El pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid de mañana el que comparecerá Cifuentes empezará a las 16:30 y durará una hora y diez minutos, según informaron ayer fuentes parlamentarias.

En el ámbito académico, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha designado a dos "observadores externos", a petición de la URJC, para apoyar al centro en la investigación de las circunstancias que rodean el máster cursado por Cifuentes. Son el director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz.