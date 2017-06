Bárcenas: "Si cobraba 20.000 euros al mes del PP era por mi valía profesional"

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado en el Congreso que si llegó a cobrar mensualmente 20.000 euros del partido era por "su valía profesional". "No tenga ninguna duda", ha espetado con una sonrisa al portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó.

El diputado del partido naranja se ha preguntado por qué Bárcenas cobraba ese sueldo de 20.000 euros al mes como tesorero y ha insinuado que tal vez fuera por su labor de captación de esa supuesta financiación ilegal del PP que investiga el Congreso. "¿Por qué cree que cobraba tanto?", ha preguntado a Bárcenas. "Por mi profesionalidad y mi valía. No tenga ninguna duda", ha respondido con media sonrisa.

En otro momento de su comparecencia, en su debate con la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha negado haberse quedado con dinero del PP -"Ni con 300.000 ni con 8.000, con nada, absolutamente con nada", ha proclamado-, y ha explicado que su "muy, muy desahogada" situación patrimonial se debe a la "cuantiosa actividad profesional" que ha desarrollado. "Ha debido de trabajar muchas horas", ha replicado Montero.

Aprovechando su intervención, la portavoz del PSOE, Isabel Rodríguez, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ser el "máximo responsable" de una "organización criminal". Rodríguez ha tachado a Rajoy de estar "desde el origen y hasta el último día" en esa trama de financiación irregular.

Después de que Bárcenas se estuviera negando a contestar a prácticamente todas las preguntas que se le están formulando, Rodríguez ha leído algunas de las declaraciones del ex tesorero en sede judicial. Declaraciones en las que admite la contabilidad B del PP o que repartió sobres con dinero a dirigentes del partido como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal. "Rajoy no sólo conocía la existencia de la caja "B" sino que incluso personalmente recibía estos donativos", ha denunciado Rodríguez.

La diputada socialista ha advertido de que el PP acudió "dopado" y con "trampas" a las elecciones gracias a esos fondos irregulares, y ha criticado que haya llegado a un supuesto pacto de "silencio" con el PP para no perjudicar al partido que preside Mariano Rajoy. "¿Cree usted que ha sido fuerte? Su silencio de hoy, su pacto de silencio con el PP es la prueba de que está intentando ser fuerte como le pidió Rajoy", ha subrayado.

Bárcenas ha negado que los jueces hayan acusado al partido de Mariano Rajoy de ser una "organización criminal". "Eso no es así", ha rebatido incidiendo en que esas palabras constan en autos, pero no porque sean una opinión de los jueces, sino porque son las acusaciones, como la que ejerce el PSOE, los que sostienen que el partido de Rajoy es una "organización criminal". "No es el juez, son ustedes", ha remachado.

La portavoz socialista le ha dado la razón al admitir que al PP no se describe como una "organización criminal" en las causas abiertas contra él, pero sí que sí está imputado como tal en otros casos, como el que investiga la supuesta financiación ilegal del partido en Valencia, una afirmación a la que Bárcenas ya no ha respondido.

Bárcenas ha vuelto a tomar la palabra minutos después durante el turno de intervención de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, a la que ha respondido que no se quedó ni un euro de fondos del partidos y que su "muy desahogada" situación patrimonial se debe a la "cuantiosa actividad profesional" que ha desarrollado.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha llegado al Congreso pasadas las 09:45. No ha contestado a ninguna de las preguntas de los informadores, ha entrado al Congreso por el patio de Floridablanca y después ha accedido a uno de los edificios de ampliación para acreditarse. Con la comparecencia de Bárcenas se abren los trabajos de esta comisión que ha centrado buena parte de la batalla política en el Congreso, con toda la oposición unida frente al PP.