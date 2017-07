La oposición ve al presidente del Ejecutivo "en la luna" y le remarcan la corrupción

El balance del curso político de Mariano Rajoy no convenció a los principales partidos de la oposición; PSOE y Podemos lo acusaron de estar lejos de la realidad, sin ver los problemas reales de los españoles, y le recordaron los casos de corrupción del PP.

Especial hincapié hicieron ambas formaciones en destacar que los buenos datos económicos exhibidos no se corresponden con una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Por ello, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, le pidió que "baje a la realidad", le hizo notar que la política "no son sólo cifras" y lo avisó de que los ciudadanos no lo entienden cuando afirma que la mayoría del país ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis. A su juicio, a Rajoy sólo le importa aprobar los Presupuestos "a cambio de lo que sea".

En similares términos, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, achacó al efecto de los "vientos de cola" la mejora de los índices económicos, esto es, a la bajada del coste de las materias primas, los tipos de interés bajos o la expansión del turismo en España por la caída de los mercados competidores. Dijo que Rajoy demostró ayer que "está en la luna" y señaló que el presidente no tiene "nada que decir" a los españoles que peor lo están pasando.

Antes de que Rajoy hablara en La Moncloa, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también analizó el curso y puso un "suspenso" al Gobierno en materia de regeneración democrática porque en este ámbito el PP va "arrastrando los pies". Desde la perspectiva de su partido, en política económica y social sí cree que el PP ha cumplido el pacto de investidura.