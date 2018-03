La oposición pide responsabilidades al edil de Seguridad por la crisis de Lavapiés

Los tres grupos de la oposición -PP, PSOE y Ciudadanos- pidieron ayer "responsabilidades políticas" a Javier Barbero, delegado de Seguridad del gobierno de Manuela Carmena, por su falta de "transparencia" y de información durante los disturbios del jueves pasado en Lavapiés tras la muerte de un vendedor ambulante.

Esta propuesta del PSOE, socio de investidura de Ahora Madrid, salió adelante en la sesión plenaria de ayer, que también debatió la petición del PP para que la alcaldesa cesase a su edil y la de C's que pedía una comisión de investigación sobre los incidentes, propuestas que no fueron aprobadas.

El texto apoyado por el Pleno expresa su apoyo al trabajo de la Policía Municipal, al igual que al Samur, los bomberos y los equipos de limpieza, y exige además al gobierno poner en marcha una mesa por la convivencia y seguridad en el barrio y una "tarjeta de vecindad" que recoja los servicios municipales a los que tienen derecho los inmigrantes irregulares.

Barbero aseguró que no va a dimitir porque su actuación fue "correcta", al margen de que haya "cosas discutibles" como la gestión comunicativa. El edil declaró que el mantero fallecido "corrió ante una persecución policial y su corazón no pudo más tras 14 años huyendo". Barbero dijo esto mientras admitía que, en realidad, no hubo "persecución policial directa" desde la Plaza Mayor al mantero protagonista de los hechos, pero que sí huyó de esta intervención policial que tuvo lugar en la Puerta del Sol, donde estaba con su manta.