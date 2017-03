El payaso de los cumpleaños de los hijos de Mato admite que Correa lo contrató y le pagó

El actor que hizo de payaso en los cumpleaños de los hijos del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y la ex ministra de Sanidad Ana Mato, y el ex gerente de la empresa de decoración de globos reconocieron ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que fueron las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, quienes les contrataron y pagaron sus servicios en estas celebraciones.

Así lo manifestaron estas dos personas -que comparecieron como testigos- a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell y afirmaron que ni Mato ni el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, les han dado instrucciones.

El que fuera gerente de Interglobo, Pedro Miguel González, constató que trabajó con Correa en eventos del PP para hacer "efectos de caída de globos y confeti" y que decoraba "muy pocos" eventos particulares. Así, reconoció que el líder de la Gürtel sí ha pedido alguna vez su participación para eventos de "un amigo o grandes clientes", entre los que se encontraba el ex marido de Mato.

Correa será conducido hoy desde prisión a declarar en la causa sobre la caja B del PP en la Audiencia Nacional en un vehículo acondicionado a sus problemas de claustrofobia, "amplio e iluminado y con ventanas que reduzcan la sensación de espacio cerrado".

Así lo ha decidido el juez de este caso, José de la Mata, en una providencia -informa Efe- en la que accede a solicitar un traslado especial para Correa, atendiendo a un informe forense del Juzgado de Valdemoro, localidad en la que se encuentra el centro penitenciario de Madrid III en el que ingresó tras ser condenado a 13 años de cárcel por el caso Fitur en Valencia.