Los 'pedristas' no plantearán batalla a Susana Díaz pero sí en las provincias

El 39º Congreso federal del PSOE comienza hoy en Madrid, pero horas después de finalizar, el mismo lunes, se abre el período para que se presenten los precandidatos a la Secretaría General del partido de los socialistas andaluces. Y, de momento, la única candidata será Susana Díaz, que aspira a llegar a su congreso de finales de julio sin que los pedristas le planteen batalla. Será así, de no ser que haya algún candidato espontáneo, como el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, alguien con aspiraciones pero con avales insuficientes. El regidor de Jun ya quiso ser candidato hace cuatro años, pero no reunió las firmas suficientes. Pedro Sánchez, cuya nueva Ejecutiva, está prácticamente completa, no actuará en todos los territorios del mismo modo para hacerse con el partido. Habrá batalla allí donde los pedristas sean más fuertes, que es en todo el país menos Andalucía, pero donde se dé la circunstancia de que el presidente autonómico siga situado del lado de los críticos. Es el caso de Valencia, donde Ximo Puig tendrá una competencia segura y muy fuerte, y en Asturias, donde Javier Fernández ya ha anunciado que se retirará. En Extremadura, el presidente Guillermo Fernández Vara, uno de los principales susanistas, ha pactado con Pedro Sánchez, y ha aceptado integrarse al dirigir un comité de política territorial, un organismo que antes presidió Susana Díaz y Javier Fernández.

Una vez que haya terminado este congreso, Sánchez se concentrará en hacerse fuerte en los territorios. Todos le son proclives y recuperará Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León y, posiblemente, Valencia. Al manchego Emiliano García Page, que no se ha integrado en el pedrismo, no le planteará un contrincante por ahora, como en el caso de Susana Díaz. Sin embargo, se da por hecho que los pedristas andaluces, que siguen organizados desde que creasen las plataformas para las primarias, sí se presentarán a los congresos provinciales. Desde la nueva dirección se explica que no saldrán órdenes desde Ferraz contra uno u otro secretario, pero se da por hecho que se medirán fuerzas. Allí donde los pedristas son más numerosos, como en Cádiz, Málaga y Almería, habrá congresos muy abiertos, y Susana Díaz podría encontrarse en otoño con líderes en las provincias que no son sus aliados. Hay que tener en cuenta que estos cargos también se elegirán por primarias cuando haya más de un candidato, por lo posiblemente habrá más de dos listas en todas las provincias andaluzas, de no ser que se consensúen antes las direcciones.

La introducción de las elecciones entre la militancia para elegir a los líderes del partido ha transformado toda la organización. "Esto es otra cosa, el dirigismo desde los aparatos, sea cual sea éste, Ferraz o San Vicente, ya no es posible", explica uno de los pedristas andaluces. Susana Díaz es una líder fuerte en la comunidad, es presidenta de la Junta, pero a partir de ahora, y como le ocurrió a otros presidentes, tendrá que convivir con una oposición interna del entorno del 30%. Por provincias, el secretario más debilitado es el malagueño Miguel Ángel Heredia, ya que ha sido uno de los objetivos del pedrismo durante la campaña y se convirtió en talón de Aquiles de Susana Díaz en Cataluña a causa de una conversación filtrada. El jiennese Francisco Reyes está muy consolidado, como Verónica Pérez en Sevilla, aunque los pedristas sevillanos están organizados. Juan Pablo Durán anunció que no se volverá a presentar a la reelección en Córdoba, ya que es el presidente del Parlamento, pero así lleva dos años, mientras que Caraballo en Huelva se da por seguro.

La dirección del PSOE andaluz llega al congreso de este mañana bajo la bandera del pacto de no agresión. No fomentarán la disensión, pero tampoco habrá aproximación. Es como si se siguiesen esperando otros tiempos para intentar acceder al poder. Uno de los dirigentes del PSOE andaluz ha explicado: "Estamos oficialmente con todo lo que diga y haga el secretario general". No entrarán ni a discutir la plurinacionalidad de España, que figura en la ponencia política, ni el blindaje que se hace, a partir de ahora, el líder de Ferraz, que sólo podrá ser destituido mediante consulta. Las otras dos vías de defenestración -la dimisión de la mitad más uno de la Ejecutiva y el voto de censura del comité federal- pasarán a la historia del PSOE después de este congreso. El cónclave es un billete de ida y vuelta en el AVE para los dirigentes de Susana Díaz, que sólo intentarán entrar en el comité federal. La aspiración es que la composición del comité sea proporcional al peso del susanismo en Andalucía, pero Pedro Sánchez quiere que esté formado "por gente de las bases", lo que abre dudas sobre cómo se compondrá este organismo.