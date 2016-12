El portavoz cesado de Podemos censura que "se someta al débil"

El ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid José Manuel López asegura que todavía no conoce la "razón oficial" de su cese, que atribuye a las "dificultades para gestionar la pluralidad" interna, y avisa de que "la fortaleza de un partido no es someter al débil", sino "integrar a todo el mundo".

El grupo parlamentario de Podemos en la Cámara regional ratificó el miércoles la destitución de López, planteada el pasado viernes en el Consejo Ciudadano del partido en la Comunidad de Madrid y que el ex portavoz no termina de entender.

"No hay una razón oficial", afirma en una entrevista con Efe sobre su cese. Un asunto que cree que tiene más que ver "con lo orgánico que con lo político" y que relaciona también con las "dificultades para gestionar la pluralidad" interna del partido. "La fortaleza de un partido no es someter al débil, es integrar a todo el mundo para que esto sea más plural", advierte.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, insistió ayer por su parte en que los "errores" que ha dejado ver el partido en los últimos días no afectan a su condición de "organización plural" y añadió que eso siempre ha estado garantizado y "lo sigue estando".

Echenique hizo estas declaraciones antes de asistir al II Foro Exterior del partido, al ser preguntado por las declaraciones de López, quien señaló que desde Podemos no habían sido "capaces de gestionar bien la pluralidad". A su juicio, el traslado del debate interno a los medios y a las redes sociales es un "error" que todos los componentes de Podemos han contribuido a acrecentar.