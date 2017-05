El ex presidente de la CAM alega que no tiene conocimientos financieros

El ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo aseguró ayer en el juicio contra él y otros siete antiguos directivos que hasta quince días antes de la intervención ignoraba que hubiera problemas en la entidad, ya que carecía de conocimientos técnicos y financieros.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Crespo insistió en que, como presidente no ejecutivo, fue "un mero instrumento" y que no necesitaba saber de cuestiones relacionadas con la contabilidad o las finanzas, campos que además no le "gustaban".

Durante las casi dos horas en las que respondió a la Fiscalía, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), la Fundación Caja Mediterráneo y su defensa, aseguró que siempre se fió del criterio de otros directivos, algunos "con más de 35 años" de experiencia de los que "no tenía por qué dudar".

Entre ellos, destacó a los ex directores generales, también acusados y que declararon ayer, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, que solían presentarle documentos sobre el estado de la entidad que firmó "de buena fe y con confianza" al tratarse de "excelentes técnicos" que "no preguntaban nada" ya que su opinión "no les servía".

Sobre la situación de insolvencia de la CAM, que tras la intervención del Banco de España en julio de 2011 evidenció unas pérdidas de 1.136 millones de euros en vez de los 65 millones de ganancias contenidos en los estados contables, dijo que nunca sospechó de una posible quiebra, ya que quince días antes de ese proceso las noticias seguían siendo positivas.